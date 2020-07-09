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Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
09:26 09.07.2020 |
Подразделение BMW Motorrad анонсировало новую систему помощи водителю для мотоциклов - адаптивный круиз-контроль. Active Cruise Control (ACC) автоматически регулирует скорость движения мотоцикла, сохраняя дистанцию до движущегося впереди транспорта. Ранее эта система не устанавливалась серийно на мотоциклы, но активно применяется на автомобилях.
BMW Motorrad Active Cruise Control, адаптивный круиз-контроль для мотоциклов, разработан баварскими инженерами совместно с компанией Bosch. Система позволяет водителю выбирать один из трёх уровней дистанции, задавать скорость движения и устанавливать уровень автоматического ускорения и замедления: комфортный либо динамичный.
Разработчики AAC учли тот факт, что, в отличие от автомобилей, мотоцикл в поворотах наклоняется. Так что система система фиксирует отклонение мотоцикла от вертикальной оси и ограничивает изменение скорости движения при прохождении поворотов для сохранения максимальной стабильности.
В BMW Motorrad подчеркнули, что адаптивный круиз-контроль - это вспомогательная система, которая ни в коем случае не подразумевает полную передачу управления автоматике. «Система настроена на взаимодействие с движущимися объектами, но для остановки на перекрестках или перед неподвижными препятствиями водитель должен тормозить самостоятельно», - пояснили в компании.
BMW - не единственная компания, которая работает в этом направлении. Ранее KTM приступил к тестированию активного круиз-контроля и системы мониторинга слепых зон на модели 1290 Super Adventure S. Ожидается, что новые функции будут внедрены на серийные мотоциклы в 2021 году. Кроме того, круиз-контроль в будущем обещан мотоциклам Ducati Multistrada.
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