Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback

Компания Audi представила концептуальный купе-кроссовер Q4 Sportback e-tron. Серийная версия автомобиля появится в следующем году.





Габаритная длина новинки составляет 4,6 метра, ширина - 1,9 метра, высота - 1,6 метра, а размер колесной базы достигает 2,77 метра. Полноприводный автомобиль построен на модульной платформе MEB, которая будет использоваться для всех электрических моделей группы Volkswagen. Ранее на этом же шасси сделали обычный компактный кроссовер Q4, без покатой крыши. Он дебютировал на прошлогоднем моторшоу в Женеве.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26. Это на 0,01 ниже, чем у обычного кроссовера Q4 e-tron.

Купе-кроссовер оснащен двумя электромоторами: на передней оси установлен 204-сильный (310 Нм) двигатель, а на задней - 102-сильный (150 Нм). Они питаются от встроенного в пол комплекта батарей емкостью 82 киловатт-часа. Запас хода - более 450 километров (по циклу WLTP). При использовании 125-киловаттной зарядки, на 80 процентов аккумуляторы «заправятся» за полчаса.





С нуля до «сотни» электрический кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 180 километрах в час.

К 2025 году компания Audi планирует расширить линейку электрокаров до 20 моделей. Производитель рассчитывает, что на эти автомобили придется до 40 процентов от общего объема продаж. Электрические версии получат все модели - от компактных машин до бизнес-класса.