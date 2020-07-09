Финансовые новости
- |
- 09.07.20
- |
- 04:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
17:38 08.07.2020 |
Компания Audi представила концептуальный купе-кроссовер Q4 Sportback e-tron. Серийная версия автомобиля появится в следующем году.
Габаритная длина новинки составляет 4,6 метра, ширина - 1,9 метра, высота - 1,6 метра, а размер колесной базы достигает 2,77 метра. Полноприводный автомобиль построен на модульной платформе MEB, которая будет использоваться для всех электрических моделей группы Volkswagen. Ранее на этом же шасси сделали обычный компактный кроссовер Q4, без покатой крыши. Он дебютировал на прошлогоднем моторшоу в Женеве.
Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26. Это на 0,01 ниже, чем у обычного кроссовера Q4 e-tron.
Купе-кроссовер оснащен двумя электромоторами: на передней оси установлен 204-сильный (310 Нм) двигатель, а на задней - 102-сильный (150 Нм). Они питаются от встроенного в пол комплекта батарей емкостью 82 киловатт-часа. Запас хода - более 450 километров (по циклу WLTP). При использовании 125-киловаттной зарядки, на 80 процентов аккумуляторы «заправятся» за полчаса.
С нуля до «сотни» электрический кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 180 километрах в час.
К 2025 году компания Audi планирует расширить линейку электрокаров до 20 моделей. Производитель рассчитывает, что на эти автомобили придется до 40 процентов от общего объема продаж. Электрические версии получат все модели - от компактных машин до бизнес-класса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд признал недостоверной и подлежащей опровержению информацию о причастности Гладковского к «схемам» в оборонпроме
ТОП-НОВОСТИ
|Страшный сон Венедиктовой. Как Порошенко выиграл у Зеленского в Печерском суде
|Дело MH17. Какой подарок СБУ сделала Гааге
|В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября
|Ермак - и.о. президента? Кто и зачем рассказал украинцам несмешной анекдот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental
|Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
Это интересно
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5
|США и Alibaba являются лидерами по числу патентов в сфере блокчейна
|На кроссоверах Hyundai скоро появится «механика» без педали сцепления
|В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180
|Доходы PUBG Mobile измеряются миллиардами
|В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата