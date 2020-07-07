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На кроссоверах Hyundai скоро появится «механика» без педали сцепления
09:25 06.07.2020 |
Концерн Hyundai объявил о скором расширении гаммы трансмиссий на кроссоверах Venue. Корейская фирма в течение месяца предложит индийским покупателям «механику» без педали сцепления. По оценке Hyundai, технология iMT (Intelligent Manual Transmission) позволит сочетать преимущества автоматических и ручных коробок передач.
Интеллектуальная ручная 6-скоростная коробка передач iMT представляет собой гибрид «механики» и «автомата». Управляя автомобилем с iMT, водитель самостоятельно выбирает момент переключения передач, использует для этого привычный H-образный рычаг, причём для перехода на другую ступень не обязательно отпускать педаль акселератора.
Педаль сцепления отсутствует: трансмиссия определяет момент возможного переключения с помощью «датчика намерений», связанного с блоком управления коробкой передач. Блок управления коробки автоматически задействует сцепление, пока водитель вручную «перещелкивает» передачи.
На «глобальных» моделях Hyundai называет iMT нестандартные механические коробки передач с электронной педалью сцепления и функцией прерывания связи между двигателем и трансмиссией при отпущенной педали газа. Такая технология используется на гибридных моделях, например, обновлённом i30 и «европейском» Kia Rio.
Компания Hyundai утверждает, что отсутствие педали сцепления облегчает вождение в пробке, однако у водителя сохраняется максимальная вовлечённость в процесс управления и возможность выбрать нужную передачу при необходимости резкого ускорения. Также заявлено, что трансмиссия iMT может быть столь же экономичной, как обычная «механика».
Продажи кроссовера Hyundai Venue с инновационной «механикой» без педали сцепления в Индии начнутся в июле. Трансмиссия iMT будет сочетаться с 1,0-литровым турбомотором мощностью 120 лошадиных сил. Коробка передач iMT дополнит привычную 6-скоростную «механику» и 7-диапазонный «робот». В будущем «интеллектуальная» трансмиссия появится на Kia Sonet для индийского рынка. Вероятно, со временем необычную коробку передач предложат и на других рынках.
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