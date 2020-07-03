Volvo проведет крупнейший отзыв в истории

Шведский автопроизводитель Volvo объявил крупнейшую отзывную кампанию за всю 93-летнюю историю. В сервис отправятся более двух миллионов автомобилей по всему миру. Причина отзыва - в дефекте ремней безопасности.

Всего под отзыв попали около 2,18 миллиона автомобилей. Речь идет о моделях S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, V70, XC60, XC70, S80 и S80L, которые были выпущены в период с 2006 по 2019 год. У них обнаружили проблему в стальном тросе крепления ремней безопасности передних сидений - из-за износа может ухудшиться их функционал.

Большинство дефектных автомобилей находятся в Швеции - более 400 тысяч. Еще порядка 300 тысяч были проданы в Америке, 245 тысяч - в Китае, 178 тысяч - в Германии и еще 169 тысяч реализовано в Великобритании. Касательно России информации пока что нет: Росстандарт не объявил о старте отзывной кампании.