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Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
08:55 03.07.2020 |
Шведский автопроизводитель Volvo объявил крупнейшую отзывную кампанию за всю 93-летнюю историю. В сервис отправятся более двух миллионов автомобилей по всему миру. Причина отзыва - в дефекте ремней безопасности.
Всего под отзыв попали около 2,18 миллиона автомобилей. Речь идет о моделях S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, V70, XC60, XC70, S80 и S80L, которые были выпущены в период с 2006 по 2019 год. У них обнаружили проблему в стальном тросе крепления ремней безопасности передних сидений - из-за износа может ухудшиться их функционал.
Большинство дефектных автомобилей находятся в Швеции - более 400 тысяч. Еще порядка 300 тысяч были проданы в Америке, 245 тысяч - в Китае, 178 тысяч - в Германии и еще 169 тысяч реализовано в Великобритании. Касательно России информации пока что нет: Росстандарт не объявил о старте отзывной кампании.
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