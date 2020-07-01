Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне

Компания Volkswagen представила обновлённое семейство Arteon. Теперь модель доступна в кузовах лифтбек и универсал, а гамма модификаций пополнилась заряжаемым гибридом eHybrid и мощной 320-сильной топ-версией R. Вдобавок, рестайлинговый Arteon отличился инновационным сенсорным блоком климат-контроля и новым рулём.





Внешне обновлённый лифтбек Arteon проще всего узнать по затемнённым задним фонарям с новым рисунком, иному дизайну бамперов и изменённому шрифту названия модели на крышке багажника. Универсалы отличаются от лифтбеков только стильным кузовом: элементы обвеса и списки дополнительных опций одинаковые.

Volkswagen Arteon Shooting Brake

Обновлённый Volkswagen Arteon

Версия с пакетом R-Line доработана серьёзнее: у таких Arteon сдвоенные накладки фальшь-выхлопа, новые 18-дюймовые диски, а спереди добавлены два дополнительных отрезка дневных ходовых огней - таким образом создаётся эффект визуального соединения фар. По традиции, модели R-Line отличаются богатым оснащением и спортивным декором.





Интересно, что по вместимости лифтбек и универсал Arteon почти идентичны: объём багажника у Shooting Brake больше всего на 2 литра и достигает 565 литров. Если сложить задний диван, то разница возрастает до 75 литров в пользу универсала - 1632 литра против 1557 литров.

Обновлённый Volkswagen Arteon в обвесе R-Line

После рестайлинга Arteon обзавёлся полностью новой передней панелью и другим мультирулём. Главное отличие по функционалу - сенсорный блок управления климат-контролем, заменивший привычные шайбы. Тачскрин мультимедиасистемы теперь оформлен иначе, диагональ дисплея - 8,0 или 9,2 дюйма. Поменялся дизайн воздуховодов, графика 10,25-дюймовой виртуальной приборной панели; появилась контурная подвеска и «премиальные» отделочные материалы.

Интерьер обновлённого Volkswagen Arteon R-Line

Интерьер Volkswagen Arteon R

Линейка двигателей обычных Arteon поменялась локально: мотористы Volkswagen обещают, что турбодизель 2.0 TDI в двух степенях форсировки на 150 или 200 лошадиных сил стал экологичнее, причём выбросы оксида азота уменьшились на 80 процентов. Бензиновая «турбочетвёрка» того же объёма по-прежнему выдаёт от 190 до 280 лошадиных сил. Все модификации, кроме двух базовых, комплектуются 7-диапазонным «роботом» DSG, начальным версиям положена 6-ступенчатая «механика».

Зато в гамме появился заряжаемый гибрид Arteon eHybrid с 218-сильной (400 Нм) установкой, знакомой по Passat GTE. Гибридная система состоит из «турбочетвёрки» 1.4, 6-ступенчатого «робота» DSG со встроенным электромотором и 13-киловаттной тяговой батареи. Запас хода без подключения ДВС достигает 56 километров по циклу WLTP.

Volkswagen Arteon R

Семейство Volkswagen Arteon R

Volkswagen Arteon R

Особняком стоит «заряженное» семейство Volkswagen Arteon R. Такие лифтбеки и универсалы оснащаются той же «турбочетвёркой» 2.0, что и модели с пакетом R-Line, однако мощность увеличена с 280 до 320 лошадиных сил, а крутящий момент - с 350 до 420 Нм. Полный привод и 7-ступенчатый «робот» DSG общие. Единственная доработка шасси - появление у R-версии электронной имитации заднего дифференциала. Динамические характеристики Arteon R пока не раскрывают.

Внешние отличия «эрок» - синие тормозные суппорты, оригинальные 20-дюймовые колёсные диски, другие бампера, не бутафорские насадки выхлопа, а также специальный декор. В салоне спортивную версию легко определить по увеличенным подрулевым лепесткам, углепластиковым вставкам, а также профилированным передним креслам.

В Европе обновлённое семейство Volkswagen Arteon появится в продаже осенью, причём и гибриды, и R-версии появятся у дилеров почти одновременно с обычными. Как плановый рестайлинг модели повлияет на российские продажи неизвестно, ведь на наш рынок только добрались дореформенные лифтбеки Arteon.

