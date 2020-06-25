Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобильных брендов США

Автомобили Tesla появились в отчете качества автомобилей в США J.D. Power 2020 Initial Quality Study в первый раз. Среди 32 брендов Tesla заняла последнее 32 место с 250 проблемами на 100 автомобилей при среднем значении по отрасли 166 проблем на 100 автомобилей. Правда, тут есть пара нюансов.

Во-первых, сами составители рейтинга признают результат Tesla неофициальным. Дело в том, что компания не дает разрешение на исследование автомобилей владельцев в 15 штатах, в число которых входит и Калифорния, наиболее представительный штат в США по электромобилям и гибридам. Тем не менее, в J.D. Power составили довольно большую выборку (было исследовано около 1250 авто Tesla в 35 других штатах, преимущественно Model 3), что и позволило включить Tesla в итоговый рейтинг, пусть и не официально.

Второй нюанс заключается в том, что претензии к Tesla носят преимущественно косметический характер: пользователи жалуются на дефекты окраски, плохо подогнанные друг к другу кузовные элементы, а также скрипы. В общем, проблемы, которые на скорость никак не влияют, и с которыми можно жить. В случае других автомобилей проблемы могут быть куда серьезнее - например, с двигателем или трансмиссией.