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Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобильных брендов США
11:27 25.06.2020 |
Автомобили Tesla появились в отчете качества автомобилей в США J.D. Power 2020 Initial Quality Study в первый раз. Среди 32 брендов Tesla заняла последнее 32 место с 250 проблемами на 100 автомобилей при среднем значении по отрасли 166 проблем на 100 автомобилей. Правда, тут есть пара нюансов.
Во-первых, сами составители рейтинга признают результат Tesla неофициальным. Дело в том, что компания не дает разрешение на исследование автомобилей владельцев в 15 штатах, в число которых входит и Калифорния, наиболее представительный штат в США по электромобилям и гибридам. Тем не менее, в J.D. Power составили довольно большую выборку (было исследовано около 1250 авто Tesla в 35 других штатах, преимущественно Model 3), что и позволило включить Tesla в итоговый рейтинг, пусть и не официально.
Второй нюанс заключается в том, что претензии к Tesla носят преимущественно косметический характер: пользователи жалуются на дефекты окраски, плохо подогнанные друг к другу кузовные элементы, а также скрипы. В общем, проблемы, которые на скорость никак не влияют, и с которыми можно жить. В случае других автомобилей проблемы могут быть куда серьезнее - например, с двигателем или трансмиссией.
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