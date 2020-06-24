Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
16:59 24.06.2020 |
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил ряд улучшений к 2021 модельному году. В их числе - медиасистема Pivi Pro, как у Land Rover Defender, и более мощное бортовое зарядное устройство. Вдобавок вседорожнику расширили палитру цветов кузова и добавили несколько новых вариантов декора.
Главное техническое новшество Jaguar I-Pace 2021 модельного года - трёхфазное бортовое зарядное устройство мощностью 11 киловатт, которое пришло на смену семикиловаттному однофазному. Теперь от настенного терминала переменного тока за час можно получить дополнительные 53 километра пробега, а наполнение пустой батареи до 100 процентов займёт 8,6 часа. Для сравнения: семикиловаттный wallbox будет каждый час прибавлять к пробегу по 35 километров, а на полную зарядку потребуется 12,75 часа.
Ещё одно нововведение для «Ай-пейса» - информационно-развлекательная система Pivi Pro, которая дебютировала на новом Land Rover Defender. Она состоит из 12,3-дюймовой цифровой «приборки» и двух дисплеев на центральной консоли: диагональ верхнего - 10 дюймов, нижнего - пять. Оба экрана сенсорные; поворотные регуляторы климат-контроля снабжены тактильным откликом. Встроенная в Pivi Pro навигация работает на базе самообучающихся алгоритмов и может, например, автоматически добавлять зарядные станции к проложенному маршруту. Есть поддержка обновлений карт «по воздуху».
Набор Smartphone Pack с Apple CarPlay, Android Auto и Baidu CarLife включен в стандартное оснащение; беспроводная зарядка для смартфонов с функцией усиления сотового сигнала - опция.
Помимо перечисленного, обновлённому I-Pace досталась улучшенная система кругового обзора, климатическая установка с системой ионизации воздуха и фильтром мелкодисперсных частиц РМ2.5, а также аудиосистема Meridian с 16 динамиками и сабвуфером. Внешность кроссовера теперь можно изменить с помощью хром-пакета Bright Pack или глянцевого чёрного Black Pack. В каталог добавлены новые цвета кузова Caldera Red, Portofino Blue, Eiger Grey и 19-дюймовые колёса.
Силовая установка Jaguar I-Pace осталась без изменений. Два электромотора в сумме выдают 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Батарея на 90 киловатт-часов позволяет на одной зарядке проехать до 470 километров. Разгон до «сотни» у кроссовера по-прежнему занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
|Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
|Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
Это интересно
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
|Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки