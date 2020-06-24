Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил ряд улучшений к 2021 модельному году. В их числе - медиасистема Pivi Pro, как у Land Rover Defender, и более мощное бортовое зарядное устройство. Вдобавок вседорожнику расширили палитру цветов кузова и добавили несколько новых вариантов декора.

Главное техническое новшество Jaguar I-Pace 2021 модельного года - трёхфазное бортовое зарядное устройство мощностью 11 киловатт, которое пришло на смену семикиловаттному однофазному. Теперь от настенного терминала переменного тока за час можно получить дополнительные 53 километра пробега, а наполнение пустой батареи до 100 процентов займёт 8,6 часа. Для сравнения: семикиловаттный wallbox будет каждый час прибавлять к пробегу по 35 километров, а на полную зарядку потребуется 12,75 часа.





Ещё одно нововведение для «Ай-пейса» - информационно-развлекательная система Pivi Pro, которая дебютировала на новом Land Rover Defender. Она состоит из 12,3-дюймовой цифровой «приборки» и двух дисплеев на центральной консоли: диагональ верхнего - 10 дюймов, нижнего - пять. Оба экрана сенсорные; поворотные регуляторы климат-контроля снабжены тактильным откликом. Встроенная в Pivi Pro навигация работает на базе самообучающихся алгоритмов и может, например, автоматически добавлять зарядные станции к проложенному маршруту. Есть поддержка обновлений карт «по воздуху».

Набор Smartphone Pack с Apple CarPlay, Android Auto и Baidu CarLife включен в стандартное оснащение; беспроводная зарядка для смартфонов с функцией усиления сотового сигнала - опция.

Помимо перечисленного, обновлённому I-Pace досталась улучшенная система кругового обзора, климатическая установка с системой ионизации воздуха и фильтром мелкодисперсных частиц РМ2.5, а также аудиосистема Meridian с 16 динамиками и сабвуфером. Внешность кроссовера теперь можно изменить с помощью хром-пакета Bright Pack или глянцевого чёрного Black Pack. В каталог добавлены новые цвета кузова Caldera Red, Portofino Blue, Eiger Grey и 19-дюймовые колёса.

Силовая установка Jaguar I-Pace осталась без изменений. Два электромотора в сумме выдают 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Батарея на 90 киловатт-часов позволяет на одной зарядке проехать до 470 километров. Разгон до «сотни» у кроссовера по-прежнему занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.