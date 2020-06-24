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Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
16:02 24.06.2020 |
Компания Tesla начала внедрять новое обновление программного обеспечения 2020.24 в свой автопарк, которое предполагает много новых интересных и востребованных функций. Одним из главных обновлений является предварительный прогрев батареи электрокара на маршруте, который позволяет аккумулятору достигать более быстрой скорости зарядки, а следовательно сократить время пребывания на зарядной станции.
Tesla уже автоматически выполняет предварительную подготовку батареи для Model S/X, но только перед посещением собственной зарядной сети, теперь же она доступна всем моделям и для сторонних зарядных устройств.
Другим нововведением стало использование внутренней камеры в Model 3 и Model Y, которая поможет Tesla собирать данные перед столкновением, чтобы помочь инженерам разработать более совершенные системы безопасности.
Также новое ПО дает возможность владельцам электрокара отключать блокировку, когда автомобиль припаркован у дома.
Улучшения получила функция Dashcam Viewer, позволяющая просматривать видео TeslaCam и Sentry Mode в автомобиле. Кроме этого, улучшилась видимость вокруг автомобиля, благодаря боковым камерам заднего вида.
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