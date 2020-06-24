В марте прошлого года Volvo анонсировала, что через год все новые автомобили марки получат ограничитель максимальной скорости на отметке 180 километров в час, а недавно эта идея была реализована на практике. Шведы объясняли это необходимостью реализации стратегии компании по сокращению смертности и получения травм на дорогах, так как превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. Но почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч, откуда взялось именно это число?

Малин Экхольм, глава центра безопасности Volvo, в интервью изданию Autocar объяснил, что ехать быстрее 180 километров в час «нет реально никаких причин». Это значительно выше любых скоростных лимитов в разных странах мира, но важнее, что принудительное ограничение скорости является в данном случае демонстрацией серьёзности намерений марки. Это число позволит выдержать баланс между безопасностью и свободой передвижения, а поступок Volvo «положит начало серьёзному диалогу на эту тему», уверен Экхольм.