Итальянская компания Lamborghini решила отказаться от участия в международных автосалонах, сделав ставку на более тесное общение со своими клиентами.

Как рассказала в интервью изданию Autocar директор марки по маркетингу и коммуникациям Катя Басси, компания Lamborghini больше не будет участвовать в автосалонах. Вместо этого итальянцы решили устраивать для своих клиентов закрытые презентации, причём списки гостей будут составляться и утверждаться компанией. Таким образом Lamborghini старается подчеркнуть эксклюзивность мероприятия и более адресный подход к своим клиентам. «Мы решили отказаться от автосалонов, потому что нам важнее тесные отношения с клиентами. Выставки больше не соответствуют нашей философии», - утверждает Басси.

По её словам, покупатели суперкаров желают чувствовать вовлечённость, причастность к марке, а традиционные автосалоны с большим количеством публики обеспечить это просто не в силах. Немалую роль здесь сыграл и тот факт, что актуальные тренды в автомобильной сфере вроде роста популярности социальных сетей и онлайн-мероприятий коренным образом изменили смысл выставки как типичного места премьеры новых моделей. Теперь же посмотреть на дебют новых Lamborghini можно будет лишь попав в списки гостей или на трансляции в интернете.