Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками

Mercedes-Benz и BMW объявили о прекращении совместной работы над беспилотными транспортными средствами. Концерны Daimler и BMW решили разрабатывать автономные автомобили по отдельности и взаимодействовать с новыми партнёрами. Причиной разрыва называют неподходящее для успешного сотрудничества время.

Компании Mercedes-Benz и BMW подписали меморандум о взаимопонимании в области беспилотных технологий в феврале 2019 года. Первоначально стороны планировали сообща разработать единую модульную платформу для автономных автомобилей, но ситуация изменилась, и общего проекта в этой сфере у Daimler и BMW не будет. Впрочем, оба концерна не исключают, что в будущем снова вернутся за стол переговоров и возобновят коллективную работу над беспилотниками.

Утверждается, что прошлогодний контракт был подписан до того, как BMW и Mercedes-Benz поговорили с поставщиками и экспертами о перспективах сотрудничества. Внесла коррективы и пандемия коронавируса: автопроизводители вынуждены иначе расставлять приоритеты и отказаться от некоторых долгосрочных инвестиций.

Впрочем, и Mercedes-Benz, и BMW подчёркивают, что прекращение сотрудничества в области беспилотников не повлияет на другие совместные проекты.

Немецкие концерны сообща работают над электрификацией модельного ряда, созданием инфраструктуры для электромобилей, а также «интеллектуальными сервисами» совместного пользования автомобилями. Эта работа будет продолжена, несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию.