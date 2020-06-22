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Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
09:42 22.06.2020 |
Mercedes-Benz и BMW объявили о прекращении совместной работы над беспилотными транспортными средствами. Концерны Daimler и BMW решили разрабатывать автономные автомобили по отдельности и взаимодействовать с новыми партнёрами. Причиной разрыва называют неподходящее для успешного сотрудничества время.
Компании Mercedes-Benz и BMW подписали меморандум о взаимопонимании в области беспилотных технологий в феврале 2019 года. Первоначально стороны планировали сообща разработать единую модульную платформу для автономных автомобилей, но ситуация изменилась, и общего проекта в этой сфере у Daimler и BMW не будет. Впрочем, оба концерна не исключают, что в будущем снова вернутся за стол переговоров и возобновят коллективную работу над беспилотниками.
Утверждается, что прошлогодний контракт был подписан до того, как BMW и Mercedes-Benz поговорили с поставщиками и экспертами о перспективах сотрудничества. Внесла коррективы и пандемия коронавируса: автопроизводители вынуждены иначе расставлять приоритеты и отказаться от некоторых долгосрочных инвестиций.
Впрочем, и Mercedes-Benz, и BMW подчёркивают, что прекращение сотрудничества в области беспилотников не повлияет на другие совместные проекты.
Немецкие концерны сообща работают над электрификацией модельного ряда, созданием инфраструктуры для электромобилей, а также «интеллектуальными сервисами» совместного пользования автомобилями. Эта работа будет продолжена, несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию.
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