Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E

Переход автомобильной промышленности на электромобили и технологии помощи водителю идут рука об руку. Следуя этим тенденциям, Ford решила использовать свой полностью электрический внедорожник Mach-E в качестве первого автомобиля с технологией Ford Co-Pilot 360 2.0. Основным нововведением является использование для повышения безопасности камеры, ориентированной на водителя.





Водители Mustang Mach-E смогут приобрести оборудование Active Drive Assist (система активной помощи водителю) при покупке автомобиля. Это часть подготовительного пакета, который позволит в третьем квартале 2021 года владельцам Mach-E в полной мере активировать новые функции ADAS через беспроводное обновление или в дилерском центре Ford.

Основным преимуществом нового пакета является вождение без помощи рук. Однако, работать это пока будет лишь приблизительно на 100 000 миль (160 тысяч километров) разделённых шоссе Северной Америки. В пресс-релизе Ford прояснила:

«Режим вождения без помощи рук позволит водителям на определенных участках заранее заданных разделённых автомагистралей ехать, не касаясь руками руля, но при условии, что они продолжают следить за дорогой перед собой: это предоставит им дополнительный уровень комфорта во время длительных поездок.

Усовершенствованная инфракрасная камера, обращённая к водителю, отслеживает взгляд и положение головы, дабы система понимала, что водители продолжают обращать своё внимание на дорогу в режиме вождения без рук, а также в режиме следования по полосе движения, который работает на любой дороге с линиями разделения полос. Водители будут уведомлены визуальными подсказками на их приборной панели, когда им нужно будет возобновить ручное управление транспортным средством».

Ford назвала ещё два усовершенствования, которые входят в стандартную комплектацию Mach-E Co-Pilot 360 2.0 - это Road Edge Detection и Blind Spot Assist. Обнаружение обочины дороги может улучшить восприятие краёв полосы движения и предупредить водителя, если автомобиль начинает заносить. Функция Blind Spot Assist обнаруживает свет на зеркале бокового вида и при необходимости подталкивает в сторону руль.

В целом автопилот похож на SuperCruise от General Motors, который был выведен на рынок два года назад - Ford отстаёт. Единственное новшество - камера, направленная на водителя, которая добавляется к существующей камере на передней панели, переднему радару и угловым радарам. Кстати, некоторые водители считают, что использование SuperCruise на многих дорогах может попросту раздражать: порой доступные для автопилота участки слишком коротки, а частые переключения между обычным вождением и автоматикой некомфортны.

Новая система Ford не выглядит захватывающей: компания придерживается консервативного подхода. Менеджер по работе с клиентами Ford ADAS Крис Биллман (Chris Billman), сказал это в завуалированной критике системы автопилота Tesla: «Мы тщательно подбираем названия для наших функций. Делая их интуитивно понятными, мы не преувеличиваем и не намекаем, что функции способны на большее, чем заявлено».

Ford даже сравнивала ранее свой Co-Pilot с Tesla AutoPilot, указав на ряд отсутствующих функций в последнем (впрочем, компания не упомянула распознавание сигналов светофора у Tesla и некоторые другие преимущества конкурента):