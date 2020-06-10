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Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
16:27 10.06.2020 |
Компания Volkswagen объявила имя нового руководителя: им станет Ральф Брандштеттер, который ранее занимал должность операционного директора. Нынешний глава Volkswagen Герберт Дисс в свою очередь останется председателем совета VW AG. Кандидатура Брандштеттера была выбрана после долгих споров внутри концерна и обсуждений с профсоюзными лидерами.
Несколькими днями ранее издание Auto Motor und Sport сообщило, что главой Volkswagen станет Оливер Блюме, который в настоящее время занимает пост исполнительного директора Porsche. Это вызвало бы ещё одну перестановку внутри концерна: на место Блюме прочили Бернхарда Майера, который сейчас возглавляет Skoda.
Однако против кандидатуры Блюме выступил профсоюз, так как главу Porsche считают ставленником Дисса, руководством которого рабочие были недовольны из-за решения о массовых сокращениях на немецких заводах. В результате, после обсуждения с лидерами профсоюзной организации и споров внутри компании, решено было поставить у руля Volkswagen Ральфа Брандштеттера.
На новой должности Брандштеттеру предстоит решить ряд серьёзных проблем, в том числе с разработкой новой архитектуры ПО для электромобиля ID.3, из-за которой могут сорваться сроки запуска модели, и трудности с Golf восьмого поколения, поставки которого были приостановлены из-за ошибки в программном коде.
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