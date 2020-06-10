«Четвёрка» BMW нового поколения получила решётку радиатора с большими вертикальными «ноздрями», которые отсылают к историческим моделям BMW 328 Coupe и BMW 3.0 CSi. Неоднозначный дизайн купе вызвал шквал заслуженной критики, но хорошая новость заключается в том, что гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW. Как сообщил в интервью изданию Motor1 главный дизайнер марки Домагой Дукеч, огромная вертикальная решётка останется прерогативой «четвёрки» - по крайней мере, в ближайшее время. «Мы в компании решили, что вертикальные «ноздри» будут отличным решением для 4 серии. Хороший дизайн не описывают категориями «красиво» или «уродливо», он должен отражать дерзкий характер», - отмечает Дукеч.

Потребители становятся всё более требовательными, отмечает дизайнер, потому что рынок насыщен и разнообразен. «Сегодня, чтобы иметь успех, нужно выделяться. Так как потребности наших клиентов индивидуальны, мы хотим предложить каждому из них свой продукт», - добавил Дукеч. Поэтому гигантские вертикальные «ноздри» не появятся в обозримом будущем ни на 3 серии, ни на недавно обновлённой 5 серии. «Мы не хотим, чтобы какая-либо деталь повторялась на разных автомобилях, потому что каждая модель должна иметь уникальный характер», - пообещал главный дизайнер BMW. «Нам действительно нравится использовать «ноздри» по-разному», - добавил он.