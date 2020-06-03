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Дионисий Галикарнасский
Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»
22:35 03.06.2020 |
Компания BMW рассекретила купе 4 серии. Как и ожидалось, двухдверка нового поколения обзавелась гигантскими вертикальными «ноздрями», и ещё больше дистанцировалась от седана 3 Series. В гамму двигателей вошли бензиновые «четверки» и «шестерки», а также дизельные моторы с умеренной гибридной системой и 48-вольтовым стартер-генератором. Вдобавок для купе впервые предложена опциональная трансмиссия Steptronic Sport с функцией Sprint, упрощающей обгоны.
В основе BMW 4 серии лежит платформа седана 3 Series (G20) со стойками Макферсон спереди и пятирычажкой сзади. Однако кузов в угоду лучшей управляемости сделан жестче, за счет дополнительных усилителей в местах крепления подвески, а задняя колея по сравнению с четырехдверкой расширена на 23 миллиметра. Кроме того, увеличен отрицательный развал колес на передней оси и на 21 миллиметр занижен центр тяжести. Капот и внешние панели дверей изготовлены из алюминия, облицовка крышки багажника - из композита на основе природных волокон, что способствовало снижению массы.
По сравнению с предшественником новая модель стала длиннее (+128 миллиметров), шире (+27 миллиметров) и выше (+6 миллиметров). Колесная база выросла до 2851 миллиметра (+68), а колея спереди и сзади стала шире на 28 и 18 миллиметров соответственно. Коэффициент сопротивления воздуху заявлен как 0,25, подъемная сила на задней оси уменьшена ещё на 0,015 (по сравнению с седаном); развесовка по осям распределена в соотношении 50:50. Стандартными для купе стали амплитудозависимые амортизаторы с оригинальными настройками, а за доплату можно получить пассивные или адаптивные стойки M Sport.
Внешне купе BMW 4 серии выделяется вертикальными «ноздрями», которые отсылают к историческим моделям BMW 328 Coupé и BMW 3.0 CSi, и вертикальными прорезями аэродинамических заслонок Air Curtains по краям бампера. Фары «в базе» - светодиодные, лазерно-люминофорные Laserlight , которые легко опознать по синим вставкам, - опция. Рисунок фонарей напоминает о BMW 8 серии; наконечники выхлопа могут быть круглыми или трапециевидными, зависит от модификации. Версия M Sport отличается декором в черном глянцевом цвете и увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере.
В салоне - по другому оформленный блок управления трехзонным климат-контролем, специфические для модели кресла, фоновая подсветка на основе волоконной оптики, панорамная крыша со сдвижной секцией, доступные за доплату виртуальная «приборка» с дисплеем диагональю 12,3 дюйма и десятидюймовый экран медиасистемы с операционкой BMW OS 7.0. Для «четверки» предложено несколько вариантов декоративных панелей, М-руль с кожаной оплёткой, а также спортивные сиденья с М-обивкой.
На старте продаж гамма двигателей BMW 4 серии будет состоять из трех бензиновых и одного дизельного агрегата. «Турбочетверки» 2.0 выдают 184 либо 258 сил (300 и 400 Нм момента); шестицилиндровый мотор в версии M440i xDrive (374 силы и 500 Нм) и все дизели дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, который накидывает 11 сил при разгонах, а также помогает двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов. Коробка - восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.
В качестве опции доступна трансмиссия Steptronic Sport с лонч-контролем и новой для BMW функцией Sprint. Она активируется при зажатии левого подрулевого лепестка, после чего включается режим Sport и коробка переходит на низшую передачу.
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