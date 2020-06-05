Финансовые новости
- |
- 05.06.20
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Toyota показала обновленный Hilux
17:04 05.06.2020 |
Главное визуальное отличие обновленного Toyota Hilux - увеличившаяся в размерах решетка радиатора, очерченная от кромки капота до нижней части бампера в версии Invincible, другие светодиодные фары и фонари. На выбор доступны несколько новых окрасов кузова: красный Emotional Red II, синий Dark Blue и бронзовый «металлик» Oxide Bronze, а также 18-дюймовые колеса черного цвета. В салоне: новая «приборка» и улучшенная медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и физическими переключателями.
Дополнительно для модели предложены запуск двигателя с кнопки, навигационная система, передние и задние датчики парковки, аудиосистема JBL Premium Sound System с 800-ваттным восьмиканальным усилителем, девятью динамиками и технологией CLARi-Fi, которая улучшает качество звучания сжатых аудиоформатов. Обширный перечень аксессуаров подразумевает возможность установки крышки грузовой платформы с электроприводом, дуги безопасности, кунга, а также 12-вольтовой розетки в кузове.
По технической части изменений тоже немного. Для машин с полуторной и двойной кабиной отныне доступен дизель 2.8 мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, к которому в пару предложены шестиступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством передач. Пикапы, оснащенные новым мотором, разгоняются до «сотни» за 10 секунд ровно, что на 2,8 секунды быстрее машины с двигателем 2.4, и расходуют в среднем 7,8 литра топлива на 100 километров.
Также Hilux обзавелся новыми амортизаторами, рессорами и перенастроенным рулевым управлением. Обороты холостого хода снижены с 850 до 680; улучшен отклик на педаль газа; обновлена система стабилизации. У заднеприводных модификаций появилась электронная имитация блокировки дифференциала. Максимальная буксировочная способность всех полноприводных версий с автоматической трансмиссией увеличена до 3500 килограммов, грузоподъемность - до тонны.
Продажи обновлённых «Хайлюксов» в Восточной Европе начнутся в июле, а Западной - осенью, в октябре. Впервые пикап предложат в топовой версии Invincible, отличающейся особым декором, оснащением и отделкой салона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования
|И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает
|Доллар падал на межбанке 4 июня из-за новых продаж «Нафтогаза»
|Торговля министрами. Когда Зеленский отправит Кабмин Шмыгаля в отставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota показала обновленный Hilux
|Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
|Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически
|Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck
Это интересно
|Hyundai Santa Fe получил новый дизайн
|Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»
|Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF
|В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей