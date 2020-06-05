Toyota показала обновленный Hilux

Главное визуальное отличие обновленного Toyota Hilux - увеличившаяся в размерах решетка радиатора, очерченная от кромки капота до нижней части бампера в версии Invincible, другие светодиодные фары и фонари. На выбор доступны несколько новых окрасов кузова: красный Emotional Red II, синий Dark Blue и бронзовый «металлик» Oxide Bronze, а также 18-дюймовые колеса черного цвета. В салоне: новая «приборка» и улучшенная медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и физическими переключателями.





Дополнительно для модели предложены запуск двигателя с кнопки, навигационная система, передние и задние датчики парковки, аудиосистема JBL Premium Sound System с 800-ваттным восьмиканальным усилителем, девятью динамиками и технологией CLARi-Fi, которая улучшает качество звучания сжатых аудиоформатов. Обширный перечень аксессуаров подразумевает возможность установки крышки грузовой платформы с электроприводом, дуги безопасности, кунга, а также 12-вольтовой розетки в кузове.

По технической части изменений тоже немного. Для машин с полуторной и двойной кабиной отныне доступен дизель 2.8 мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, к которому в пару предложены шестиступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством передач. Пикапы, оснащенные новым мотором, разгоняются до «сотни» за 10 секунд ровно, что на 2,8 секунды быстрее машины с двигателем 2.4, и расходуют в среднем 7,8 литра топлива на 100 километров.

Также Hilux обзавелся новыми амортизаторами, рессорами и перенастроенным рулевым управлением. Обороты холостого хода снижены с 850 до 680; улучшен отклик на педаль газа; обновлена система стабилизации. У заднеприводных модификаций появилась электронная имитация блокировки дифференциала. Максимальная буксировочная способность всех полноприводных версий с автоматической трансмиссией увеличена до 3500 килограммов, грузоподъемность - до тонны.

Продажи обновлённых «Хайлюксов» в Восточной Европе начнутся в июле, а Западной - осенью, в октябре. Впервые пикап предложат в топовой версии Invincible, отличающейся особым декором, оснащением и отделкой салона.



