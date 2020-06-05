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Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
14:15 05.06.2020 |
В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью. Вседорожник построен на платформе аналогичной той, что используется на Polo и T-Cross, и предлагается с допоборудованием, ранее доступным только для машин более высокого класса.
В основе Volkswagen Nivus - упрощенная модульная архитектура MQB-A0, которая применяется на Polo и T-Cross. Платформа не предусматривает полного привода, снабжена передними стойками Макферсон и задней балкой. По размерам Nivus близок к Kia XCeed: 4266 миллиметров в длину, 1757 в ширину и 1493 в высоту. Дорожный просвет всего на 10 мм больше, чем у Polo; объем багажника - 415 литров.
В оснащении - новая мультимедийная система Volkswagen Play c сенсорным дисплеем, разработанная специально для бразильского рынка. Её можно объединиться в общий кластер с цифровой приборкой Active Info Display, создав таким образом своеобразный «виртуальный кокпит» из двух экранов по десять дюймов каждый. Комплекс предлагается доступ к фирменному магазину приложений, а также онлайн-сервисам, например, потоковому аудио.
«В базе» у Volkswagen Nivus есть дисковые тормоза «по кругу», электронная имитация блокировки дифференциала XDS и шесть подушек безопасности. За доплату можно получить адаптивный круиз контроль, системы экстренного торможения и слежения за состоянием водителя, камеру заднего вида, а также светодиодные фары.
Под капотом бразильского «Нивуса» установлен трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI, который работает и на бензине, и на этаноле. Его максимальная мощность - 128 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Коробка - безальтернативный шестидиапазонный «автомат».
Продажи Nivus в Бразилии начнутся через несколько недель. В Аргентине - во второй половине этого года. В 2021-м модель выйдет на европейский рынок.
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