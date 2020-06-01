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Renault откажется от бренда Alpine
12:15 01.06.2020 |
Французский автопроизводитель откажется от выпуска автомобилей под возрожденным брендом Alpine, а мощности предприятия в Дьеппе будут переоборудованы. Вместе с тем компания приостановит запланированные проекты по расширению мощностей в Марокко и Румынии, а также «проанализирует адаптацию производства автомобилей в России», говорится в официальном заявлении Группы Renault.
Renault сократит объемы производственных мощностей в мире с четырёх миллионов автомобилей в 2019 году до 3,3 миллионов к 2024 году.
Во Франции компания определит несколько перспективных стратегических направлений: это электромобили, коммерческий транспорт, экономика с многооборотным использованием продукции и инновации с высокой добавленной стоимостью.
Что же касается бренда Alpine, то он был возрожден усилиями Renault в 2015 году и изначально предполагалось, что ежегодно под этой маркой будут собирать по пять тысяч спорткаров. В конце 2016 года в Дьеппе стартовало производство модели A110, оснащённой модифицированной «турбочетверкой» от хот-хэтча Renault Clio RS.
По данным Carsalesbase.com, в 2017 году в Европе было реализовано всего семь экземпляров A110, в 2018 году продали уже более 1,9 тысячи таких спорткаров, а в 2019 году модель разошлась в количестве 4 376 экземпляров. За первые три месяца 2020 года модель приобрели 255 европейцев.
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