Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда

Спустя 55 лет после снятия с конвейера модели DB5, компания Aston Martin возобновляет её производство. Все 25 гранд-туреров из коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger будут точной копией самой известной машины фильмов о Джеймсе Бонде. Этот спорткар появлялся в картине «Голдфингер» 1964 года. Для полной аутентичности к их созданию привлекут кинокомпанию EON Productions, ответственную за съемки франшизы о главном киношпионе.





Сборкой новых Aston Martin Job 1 DB5 Goldfinger занимаются сотрудники подразделения Heritage, базирующегося на заводе в Ньюпорт-Пагнелл - родине оригинальных DB5. Это самый крупный и технологически оснащённый реставрационный центр Aston Martin в мире, который, по мнению производителя, идеально подходит для реализации подобных проектов. На каждую машину специалисты Heritage Division тратят 4500 часов, что сказывается на цене - без учета налогов она составляет 2,75 миллиона фунтов стерлингов.

Современный DB5 - это шасси из малоуглеродистой стали, изготовленное по оригинальным чертежам, алюминиевые кузовные панели и рядный шестицилиндровый «атмосферник» объемом 4,0 литра. Двигатель снабжен тремя карбюраторами SU вкупе с масляным радиатором и выдает 294 лошадиные силы. Тяга на задние колеса передается через пятиступенчатую ручную коробку передач ZF и механический дифференциал повышенного трения.





Подвеска спереди - стойки типа coil-over плюс стабилизатор поперечной устойчивости; сзади - мост с радиальными штангами и механизмом Уатта. Реплика DB5 оснащена реечным рулевым управление без усилителя и тормозной системой Girling со стальными дисками.

Однако главная «фишка» гранд-турера - шпионские гаджеты. Каждый «ди-би-пятый» будет укомплектован дымовой пушкой, поворотными регистрационными знаками, бронепластиной в задней части кузова, бутафорскими пулеметами и радаром. Всё это разработано британским координатором спецэффектов Крисом Корбулдом.





Оригинальный Aston Martin DB5 с дизайном Carrozzeria Touring Superleggera выпускали с 1963 по 1965 год. Общий тираж модели составил 1019 экземпляров. Четырехлитровый мотор на DB5 развивал 286 сил и 390 Нм момента, позволяя разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за восемь секунд ровно. Максимальная скорость двухдверки - 233 километра в час.

В съемках «Голдфингера» принимали участие два автомобиля, один из которых был полностью в заводском исполнении. Тот, что оборудовали пулеметами и прочими шпионскими гаджетами, позднее вернули компании-производителю: с него сняли все киношное оборудование и продали частному покупателю. Этот автомобиль можно увидеть в фильме «Гонки Пушечное ядро» 1981 года.



