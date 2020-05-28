Финансовые новости
- |
- 28.05.20
- |
- 20:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
18:55 28.05.2020 |
Спустя 55 лет после снятия с конвейера модели DB5, компания Aston Martin возобновляет её производство. Все 25 гранд-туреров из коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger будут точной копией самой известной машины фильмов о Джеймсе Бонде. Этот спорткар появлялся в картине «Голдфингер» 1964 года. Для полной аутентичности к их созданию привлекут кинокомпанию EON Productions, ответственную за съемки франшизы о главном киношпионе.
Сборкой новых Aston Martin Job 1 DB5 Goldfinger занимаются сотрудники подразделения Heritage, базирующегося на заводе в Ньюпорт-Пагнелл - родине оригинальных DB5. Это самый крупный и технологически оснащённый реставрационный центр Aston Martin в мире, который, по мнению производителя, идеально подходит для реализации подобных проектов. На каждую машину специалисты Heritage Division тратят 4500 часов, что сказывается на цене - без учета налогов она составляет 2,75 миллиона фунтов стерлингов.
Современный DB5 - это шасси из малоуглеродистой стали, изготовленное по оригинальным чертежам, алюминиевые кузовные панели и рядный шестицилиндровый «атмосферник» объемом 4,0 литра. Двигатель снабжен тремя карбюраторами SU вкупе с масляным радиатором и выдает 294 лошадиные силы. Тяга на задние колеса передается через пятиступенчатую ручную коробку передач ZF и механический дифференциал повышенного трения.
Подвеска спереди - стойки типа coil-over плюс стабилизатор поперечной устойчивости; сзади - мост с радиальными штангами и механизмом Уатта. Реплика DB5 оснащена реечным рулевым управление без усилителя и тормозной системой Girling со стальными дисками.
Однако главная «фишка» гранд-турера - шпионские гаджеты. Каждый «ди-би-пятый» будет укомплектован дымовой пушкой, поворотными регистрационными знаками, бронепластиной в задней части кузова, бутафорскими пулеметами и радаром. Всё это разработано британским координатором спецэффектов Крисом Корбулдом.
Оригинальный Aston Martin DB5 с дизайном Carrozzeria Touring Superleggera выпускали с 1963 по 1965 год. Общий тираж модели составил 1019 экземпляров. Четырехлитровый мотор на DB5 развивал 286 сил и 390 Нм момента, позволяя разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за восемь секунд ровно. Максимальная скорость двухдверки - 233 километра в час.
В съемках «Голдфингера» принимали участие два автомобиля, один из которых был полностью в заводском исполнении. Тот, что оборудовали пулеметами и прочими шпионскими гаджетами, позднее вернули компании-производителю: с него сняли все киношное оборудование и продали частному покупателю. Этот автомобиль можно увидеть в фильме «Гонки Пушечное ядро» 1981 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин спешит победить: Почему Грызлов провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе
|Гонтарева: В Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие
|Министерства для раскольников. Что Коломойский и Богдан хотят получить от Зеленского и Шмыгаля
|Богдан или Ляшко: Как на округе погибшего Давыденко могут устроить большие проблемы Ермаку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
|Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов
|Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод
|Составлен рейтинг современных маслкаров
|Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
|Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом
Это интересно
|Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов
|MediaTek Dimensity 820 обходит по производительности Kirin 980 и приближается к Snapdragon 855
|Дебютировали смартфоны Xiaomi Redmi 10X с 5G-чипом Dimensity 820 и ценой от 205 евро
|Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
|Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров