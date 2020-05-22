Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов

За семь месяцев с момента дебюта паспортные характеристики Mazda MX-30 изменились незначительно: электромотор на передней оси выдаёт 145 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента, батарея ёмкостью 35,5 киловатт-часа обеспечивает 200 километров пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Японская фирма умышленно не стала оснащать дебютный электромобиль аккумулятором большей вместимости в угоду экологии.





Собирать Mazda MX-30 будут на японском заводе в Хиросиме. Приём заказов открыт ещё полгода назад, и с учётом привлекательной цены электрокроссовер может стать популярным, если европейцев не смутит небольшая автономность. Версия MX-30 с роторным двигателем, работающим в качестве вспомогательного генератора, появится позже - дебют запланирован на 2021 год.

Хотя стартовая цена Mazda MX-30 в Германии в размере 27 420 евро - это стоимость машин серии First Edition, безо всяких акций новинку можно будет приобрести за 33 490 евро, что на 10,5 тысячи евро дешевле Tesla Model 3. Volkswagen хоть и обещает базовую цену ID.3 в размере 30 тысяч евро, но начнёт продажи с более дорогих версий. Кроме того, немецкий хэтчбек чуть компактнее японского кроссовера.

Европейские клиенты получат электромобили Mazda осенью. Поставки для заказчиков из Японии обещают начать летом. Во втором полугодии Mazda наверняка расширит географию продаж электрокаров, однако российский рынок вряд ли будет в числе приоритетных.



