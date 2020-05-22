BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью

Разработку «заряженного» гибрида BMW X8 M всецело возьмёт на себя подразделение M. Судя по новой утечке, кроссовер окажется самостоятельной моделью: её построят с нуля на платформе, отличной от нынешнего флагмана X7.

Ранее инсайдеры сообщили, что BMW X8 M станет самой мощной M-моделью за всю историю марки. Вседорожник оснастят гибридной силовой установкой на базе битурбодвигателя V8 4.4, которому будет помогать 200-сильный электромотор eDrive. Комбинировано отдача приблизится к 750 лошадиным силам и 1000 Нм крутящего момента. Электрическими технологиями с будущим M-флагманом поделятся модели iX3 и iNext.

Теперь сайт BMWBlog утверждает, что у X8 M и X7 совсем мало общего. Во-первых, «восьмерка» не будет купеобразной версей «семерки» (по аналогии с X5/X6); во-вторых, кроссовер разработают с нуля, и, возможно, на отличной от X7 платформе. Вероятно, речь идет о ещё одной вариации архитектуры CLAR с двухрычажкой спереди и многорычажкой сзади. Кроме того, по слухам, X8 M может стать первой собственной моделью подразделения BMW M.

Конкуренцию будущей новинке в динамике и роскоши сможет навязать разве что Alpina XB7. Вседорожник построен на основе X7 M50i, но оснащен модернизированной «турбовосьмеркой», выдающей 621 лошадиную силу и 800 Нм момента вместо 530 сил и 750 Нм. Кроссовер XB7 набирает «сотню» на полсекунды быстрее исходника - за 4,2 секунды. До 200 километров в час машина разгоняется за 14,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 километров в час против 250 у X7 M50i.