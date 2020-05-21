Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид

Компания Toyota представила четвертое поколение минивэна Sienna, популярного на рынке США. Новинка построена на той же платформе, что и Highlander, и комплектуется безальтернативной гибридной установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника».





Главное новшество - переход на гибридную установку, которая станет для модели единственной. Если предшественника можно было купить с двигателем V6, то «четвертая» Sienna будет доступна исключительно с четырехцилиндровым атмосферным агрегатом, пару которому составляет электромотор. Их суммарная отдача равна 246 лошадиным силам. Минивэн доступен как с передним, так и с полным приводом, причем во втором случае на заднюю ось устанавливается еще один электромотор. Трансмиссия - электромеханический вариатор. Функции подзарядки у модели нет.

Гибридная Sienna имеет четыре режима движения: электрический, экономичный (с ограниченной мощностью), стандартный и спортивный (с полной мощностью). Заявленный расход топлива переднеприводного минивэна в смешанном цикле составляет 7,1 литра на 100 километров пути.

В зависимости от исполнения салон модели рассчитан на восемь либо семь посадочных мест. В список оборудования входят экран мультимедийной системы диагональю девять дюймов, семидюймовый дисплей бортового компьютера, четырехзонный климат-контроль, бортовой пылесос, холодильник и аудиосистема JBL с 12 динамиками.

Со сменой поколения Sienna обзавелась «спортивной» версией XSE, которая отличается от прочих оформлением. Для такого минивэна предусмотрены 20-дюймовые диски и бамперы более агрессивного дизайна.

В США минивэн пользуется популярностью: например, за прошлый год было продано более 73,5 тысячи экземпляров, а ещё 11,8 тысячи продали за первые месяцы 2020 года. Ее основными конкурентами являются Dodge Grand Caravan, Chrysler Pacifica и Honda Odyssey.

Цены на Toyota Sienna нового поколения пока не объявлены, однако, скорее всего, она окажется чуть дороже предшественника, который стоит 31,6 тысячи долларов. Новинка появится у американских дилеров до конца нынешнего года.







