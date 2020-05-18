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Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
11:27 18.05.2020 |
Вопреки традициям, модельную линейку 4-й серии будет венчать не купе с буквой М в индексе, а седан, причём с буквой i - как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в баварском концерне, электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4. Модель должна получить силовую установку из двух электромоторов, совокупная мощность которых составит около 530 лошадиных сил. Как известно, технические характеристики BMW M4 пока хранятся в секрете - предположительно, купе достанется трёхлитровый битурбомотор с индексом S58 мощностью порядка 500 лошадиных сил от кроссовера X4 M в модификации Competition.
Вдобавок у электрического седана i4, который будет позиционироваться на рынке как «четырёхдверное купе», окажется гораздо выше крутящий момент - более 800 ньютон-метров, причём, традиционно для электромобилей, максимальная тяга будет доступна водителю буквально сразу после нажатия правой педали. Неизвестно, впрочем, насколько i4 окажется тяжелее, чем М4 из-за расположенной под днищем аккумуляторной батареи, которая должна обеспечить седану запас хода порядка 600 километров на одной зарядке. Электрический седан BMW i4 собираются выпустить в продажу в следующем году, если пандемия коронавируса не нарушит эти планы.
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