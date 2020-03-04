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Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
18:12 03.03.2020 |
Предполагалось, что это произойдет на автосалоне в Женеве под музыку композитора высокобюджетных фильмов Ханса Циммера, но из-за коронавируса пришлось ограничиться онлайн-трансляцией из Мюнхена, где и наладят производство модели в следующем году.
Большая часть информации о концепте была раскрыта по частям задолго до премьеры, и по сути одним из главных секретов оставались некоторые аспекты дизайна.
Наши подозрения подтвердились: подобно двухдверному Concept 4, четырехдверка получила гигантскую фальшрадиаторную решетку. В данном случае это просто декор - полностью глухая панель, за которой скрываются датчики системы автопилотирования. Передний бампер также лишился ненужных воздухозаборников, но в целом седан очень похож на купе - во всем вплоть до формы маленьких зеркал-камер, которые, скорее всего, не доберутся до конвейера.
Главная фишка салона - изогнутый и обращенный в сторону водителя широкий дисплей, совмещающий приборы и мультимедийную систему. Нечто подобное поставят и на электрокроссовер iNext, который также выйдет в 2021 году.
Ранее озвученные технические характеристики подтвердились. BMW Concept i4 получил 530-сильный электромотор и батарею емкостью около 80 киловатт-часов, которой хватает примерно на 600 км пути по циклу WLTP. Такими же данными будет обладать и серийный электрокар. Выйдя на рынок, он поборется за покупателей с седаном Tesla Model 3, который чуть было не стал главным европейским автомобилем этого года.
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