Финансовые новости
- |
- 14.05.20
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
12:55 14.05.2020 |
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок. Точных сроков он назвать не может, так как у компании сейчас есть куда более приоритетные задачи.
Информация о переносе сроков запуска серийного производства Tesla Roadster всплыла во время интервью Маска со стендап-комиком Джо Роганом. На вопрос, когда же можно будет купить электромобиль, глава «Теслы» ответил, что у него нет точных сроков, так как модель не является приоритетной. Сейчас все усилия компании сосредоточены на наращивании объемов выпуска кроссоверов Model Y и строительстве первого европейского завода Tesla недалеко от Берлина.
Маск сравнил трехмоторную таргу с десертом, перед которым предстоит попробовать ещё много блюд. Вдобавок он намекнул, что перед «Родстером» в серию пойдет пикап Cybertruck.
Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами и тяговой батарей на 250 киловатт-часов, которые способны разгонять машину до 60 миль в час (97 километров в час) за 1,9 секунды. Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась, хотя был известен крутящий момент на колесах с учетом передаточного числа редуктора - 10 000 Нм.
Позднее Маск объявил, что топовая модификация Tesla Roadster получит некий пакет опций, созданных на основе ракетных технологий компании SpaceX. По предварительной информации, частью набора станут реактивные ускорители «холодного» типа, которые сделают машину немного быстрее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»
|Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»
|Доллару дают плавно скатываться на межбанке все ниже
|Макрофинансовая стабильность Украины накануне кризиса была лучшей за 30 лет – экономист ЕБРР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
|Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
Это интересно
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
|Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат