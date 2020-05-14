Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок. Точных сроков он назвать не может, так как у компании сейчас есть куда более приоритетные задачи.

Информация о переносе сроков запуска серийного производства Tesla Roadster всплыла во время интервью Маска со стендап-комиком Джо Роганом. На вопрос, когда же можно будет купить электромобиль, глава «Теслы» ответил, что у него нет точных сроков, так как модель не является приоритетной. Сейчас все усилия компании сосредоточены на наращивании объемов выпуска кроссоверов Model Y и строительстве первого европейского завода Tesla недалеко от Берлина.

Маск сравнил трехмоторную таргу с десертом, перед которым предстоит попробовать ещё много блюд. Вдобавок он намекнул, что перед «Родстером» в серию пойдет пикап Cybertruck.

Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами и тяговой батарей на 250 киловатт-часов, которые способны разгонять машину до 60 миль в час (97 километров в час) за 1,9 секунды. Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась, хотя был известен крутящий момент на колесах с учетом передаточного числа редуктора - 10 000 Нм.

Позднее Маск объявил, что топовая модификация Tesla Roadster получит некий пакет опций, созданных на основе ракетных технологий компании SpaceX. По предварительной информации, частью набора станут реактивные ускорители «холодного» типа, которые сделают машину немного быстрее.