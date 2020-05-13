Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу

Семейство Lamborghini Huracan пополнилось родстером Huracan Evo RWD Spyder. Презентацию новинки из-за пандемии COVID-19 провели виртуально на сайте марки, используя технологию дополненной реальности. Двухдверке, как и купе, достался двигатель V10 5.2 мощностью 610 сил, а также по-особому настроенная система трекшн-контроля.





Основа Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder - гибридное шасси из алюминия и углепластика, прикрытое внешними панелями из термопластичного композита. Подвеска собрана на двойных поперечных рычагах со стальными пружинами, гидравлическими отбойниками и адаптивными магнетореологическими амортизаторами. Сразу за сиденьями установлен «атмосферник» V10 5.2, развивающий 610 сил (560 Нм) и совмещенный с семиступенчатым «роботом» LDF с двумя сцеплениями. С ним родстер разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды, до 200 - за 9,6 секунды. Максимальная скорость - 324 километра в час.

Потенциал суперкара на различных покрытиях призваны раскрыть система выбора режимов движения ANIMA и перекалиброванный трекшн-контроль P-TCS. В зависимости от выбранного профиля (Strada, Sport или Corsa) электроника будет либо максимально точно дозировать тягу для обеспечения максимального сцепления с дорогой, либо позволит колесам скользить в допустимых пределах, либо оптимизирует тягу и повысит устойчивость на выходе из поворотов.

Внешне отличить заднеприводный Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder от полноприводного родстера можно по иному сплиттеру, вертикальным лезвиям в переднем бампере и диффузору. Мягкая текстильная крыша модели складывает и раскладывается всего за 17 секунд на скорости до 50 километров в час, хотя это и далеко до рекордных 6,8 секунды у Aston Martin Vantage. На центральной консоли суперкара установлен сенсорный 8,8-дюймовый дисплей медиасистемы, поддерживающей подключение смартфонов, доступ в Сеть и интерфейс Apple CarPlay.

По словам главы Lamborghini Стефано Доменикали, Huracan Evo RWD Spyder обещает водителю «нефильтрованную обратную связь, удваивая эмоции от вождения».



