Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года

Все модели Volvo на модернизированной платформе SPA 2 будут предлагаться с опциональным трассовым автопилотом. Частью системы станет оптический дальномер производства Luminar, интегрированный в крышу сразу над лобовым стеклом.

В 2022 году Volvo представит усовершенствованную версию архитектуры SPA 2, которая ляжет в основу XC90 следующего поколения. Платформа с поперечным расположением двигателя, передним либо полным приводом используется на старших моделях марки начиная с S60/V60 и после обновления получит аппаратную поддержку продвинутых вариантов систем автономного движения.

В частности - встроенный в крышу лидар Luminar. Он станет частью трассового автопилота Highway Pilot, объединяющего в общую сеть всю бортовую электронику и работающего под управление программного обеспечения Zenuity, «дочки» Volvo и Autoliv.





Активный дальномер будет отвечать за построение детализированной карты местности в режиме реального времени. Причем его точность настолько высока, что с расстояния 250 метров устройство определит позу человека, а также положение его рук и ног.

Фирма Volvo не раскрывает деталей, но, похоже, речь идет об автопилоте третьего уровня автономности по шкале SAE. То есть в некоторых случаях водителю не нужно будет держать руки на руле и даже смотреть на дорогу. Система будет работать только на нескольких автомагистралях по всему миру, но разработчики обещают расширять географию по мере выхода новых обновлений.

Впрочем, перед тем как вывести автомобили с автопилотом на дороги, Volvo нужно добиться создания под них нормативной базы. Сейчас ни одна из стран не сертифицирует подобные системы, так как нет четкого понимания обязанностей сторон в случае непредвиденных ситуаций. По этой причине Audi отказалась от внедрения Level 3-автопилота во флагманском седане A8.