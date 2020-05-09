Финансовые новости
- |
- 09.05.20
- |
- 02:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
17:27 08.05.2020 |
Все модели Volvo на модернизированной платформе SPA 2 будут предлагаться с опциональным трассовым автопилотом. Частью системы станет оптический дальномер производства Luminar, интегрированный в крышу сразу над лобовым стеклом.
В 2022 году Volvo представит усовершенствованную версию архитектуры SPA 2, которая ляжет в основу XC90 следующего поколения. Платформа с поперечным расположением двигателя, передним либо полным приводом используется на старших моделях марки начиная с S60/V60 и после обновления получит аппаратную поддержку продвинутых вариантов систем автономного движения.
В частности - встроенный в крышу лидар Luminar. Он станет частью трассового автопилота Highway Pilot, объединяющего в общую сеть всю бортовую электронику и работающего под управление программного обеспечения Zenuity, «дочки» Volvo и Autoliv.
Активный дальномер будет отвечать за построение детализированной карты местности в режиме реального времени. Причем его точность настолько высока, что с расстояния 250 метров устройство определит позу человека, а также положение его рук и ног.
Фирма Volvo не раскрывает деталей, но, похоже, речь идет об автопилоте третьего уровня автономности по шкале SAE. То есть в некоторых случаях водителю не нужно будет держать руки на руле и даже смотреть на дорогу. Система будет работать только на нескольких автомагистралях по всему миру, но разработчики обещают расширять географию по мере выхода новых обновлений.
Впрочем, перед тем как вывести автомобили с автопилотом на дороги, Volvo нужно добиться создания под них нормативной базы. Сейчас ни одна из стран не сертифицирует подобные системы, так как нет четкого понимания обязанностей сторон в случае непредвиденных ситуаций. По этой причине Audi отказалась от внедрения Level 3-автопилота во флагманском седане A8.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Олигархи, улица и выборы в ОРДЛО: Карта для Банковой
|Что изменится между Украиной и МВФ
|Новое испытание Саакашвили: Зачем Зеленский сам себе готовит репутационную ловушку
|Специалист по МВФ. Как Саакашвили поможет Зеленскому ссориться с Западом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
|Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
Это интересно
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее
|В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином
|Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара