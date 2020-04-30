Обновленная Tesla Model S стала динамичнее, чем Bugatti Chiron

Компания Tesla выпустила очередную прошивку для электрокаров Model S и Model X в топ-версии Performance. Теперь лифтбек Model S стал динамичнее, чем Bugatti Chiron: разгон с места до 97 километров в час у двухтонного электромобиля занимает 2,3 секунды - на 0,1 секунды быстрее, чем у 1500-сильного гиперкара.

Фирма Tesla не раскрывает, за счёт чего электрокары отыграли 0,1 секунды в разгоне с места до 97 километров в час по сравнению с прошлой версией софта. Для демонстрации разгона с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,3 секунды, на лифтбеке Model S Performance нужно стартовать в новом режиме «стойки гепарда».

Tesla Model X

Что касается обновлённого кроссовера Model X Performance, то его заявленные характеристики разгона с места до 97 километров в час - 2,6 секунды. Все серийные бензиновые кроссоверы остаются далеко позади, посоперничать могут лишь тюнинг-версии мощностью около 1000 лошадиных сил, например, Jeep Grand Cherokee Trackhawk от Hennessey.

Помимо молниеносной динамики Tesla обещает владельцам электромобилей «повышенную выносливость». Вероятно, это означает меньшую склонность электрической силовой установки к перегреву и более длительную работу в режимах максимальной производительности.