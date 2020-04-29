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Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
09:40 29.04.2020 |
Компания Toyota представила гибридный кроссовер Yaris Cross, который пополнит линейку марки в следующем году. При этом модель значительно отличается от обычного Яриса.
В основе нового кроссовера модульная архитектура TNGA-B - та же, что используется для обычного Яриса. Габаритная длина Yaris Cross составляет 4180 миллиметров, ширина - 1765 миллиметров, а высота - 1560 миллиметров. Таким образом, новинка оказалась на 240 миллиметров длиннее хэтчбека Yaris, но на 180 миллиметров короче Toyota C-HR. По общим габаритам автомобиль наиболее близок к кросс-хэтчу Lada XRay.
Интерьер Yaris Cross стилистически похож на своего предшественника, однако в новом кроссовере иначе расположены приборы, изменилось оформление центральной консоли и дверных вставок, а также впервые появилась возможность сложить спинку заднего дивана в пропорции 40:20:40.
Кроссовер оснастили гибридной силовой установкой, в которую входят 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, электромотор и литий-ионные батареи. Суммарная отдача - 116 лошадиных сил.
Модель получила систему полного привода Toyota AWD-i с электродвигателем на задней оси. Он помогает автомобилю при старте с места и на скользком покрытии.
Стоимость Toyota Yaris Cross пока не раскрывается. Производство нового кроссовера наладят во Франции, там же где собирают хэтчбек Yaris. За первый год продаж японцы намерены реализовать в Европе 150 тысяч таких кроссоверов.
В январе Toyota представила «заряженный» хэтчбек GR Yaris для участия в Чемпионате мира по ралли. Трехдверный полноприводный автомобиль оборудован 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором, который в сочетании с шестиступенчатой механикой выдает 272 лошадиные силы. До ста километров в час машина ускоряется за 5,5 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 230 километров в час.
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