Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 17:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volvo может отложить обновления моделей ради экономии
13:17 28.04.2020 |
Пандемия коронавирусной инфекции вызвала серьёзные проблемы у автопроизводителей. Компаниям пришлось закрыть заводы, чтобы замедлить распространение болезни, вынуждены были закрыться и дилерские центры. Кроме того, из-за колоссальных финансовых потерь производители вынуждены менять планы на будущее. Как сообщает издание Automotive News Europe, Volvo может отложить обновления моделей ради экономии. Глава Volvo Хокан Самуэльссон рассказал в интервью, что в нынешней ситуации у компании есть два способа сократить расходы.
Шведам придётся перенести на более поздний срок запланированные рестайлинги и пересмотреть научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, которых в настоящее время насчитывается несколько тысяч. В целях экономии компания обсудит их актуальность, оставив в производстве только самые необходимые. Однако даже в столь нестабильные времена у Volvo останутся три приоритетных направления, которых не коснутся сокращения средств: электромобили, автопилоты и перспективные технологии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ключевым фигурантом дела о катастрофе MH17 является генерал-полковник ФСБ - Bellingcat
|Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу
|Обострение на Донбассе: Как россияне срывают «нормандский формат»
|Межбанковские торги 27 апреля были не просто вялыми, а откровенно пассивными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
|Почему купеобразные кроссоверы стали так популярны
|Мошенники звонят от имени госслужбы занятости
|Volvo может отложить обновления моделей ради экономии
|Volvo и Daimler разработают водородный двигатель для грузовых автомобилей
|Представлена двунаправленная беспроводная зарядка мощностью 20 кВт с эффективностью более 92%
Это интересно
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта
|Представлен роскошный семиместный минивэн Volkswagen Viloran
|Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров
|Mercedes-Benz отказался от водородного GLC. Он оказался слишком дорогим
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио