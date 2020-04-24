Представлен роскошный семиместный минивэн Volkswagen Viloran

Совместное предприятие SAIC Volkswagen рассекретило минивэн Viloran - самый большой автомобиль, разработанный на платформе MQB. Семиместный двухобъёмник отличился богатым оснащением и «капитанскими» креслами второго ряда, поэтому позиционируется как роскошный бизнес-вэн.





Технически к Volkswagen Viloran ближе всего кроссовер Teramont, но по габаритам новинка крупнее всех легковых «Фольксвагенов»: длина кузова - 5346 миллиметров, ширина - 1976 миллиметров, высота - 1781 миллиметр, колёсная база - 3180 миллиметров. Viloran больше, чем длиннобазный Multivan T6.1 на 42 миллиметра!

В отличие от «родственных» моделей трансмиссия безальтернативна: привод - передний, семиступенчатый «робот» сочетается с «турбочетвёркой» EA888 объёмом 2,0 литра. Возможно два варианта форсировки: 186 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента или 220 лошадиных сил и 350 Нм.

В салоне о «Терамонте» напоминает архитектура передней панели. Сенсорный блок климатической установки, декор и дефлекторы обдува - такие же, как на купеобразном Teramont X. Опционально доступна цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, а 9,2-дюймовый тачскрин медиасистемы входит в базовое оснащение.





Посадочная формула 2+2+3 подразумевает, что главные удобства предусмотрены для пассажиров второго ряда. Доступны электрорегулировки кресел, вентиляция, массаж и подогрев, оттоманки для ног, подлокотники с подстаканниками, а правый пассажир может сложить переднее кресло перед собой, ещё больше освободив пространство.

Материалы отделки премиальные: интерьер топ-версий отделан кожей и деревом, среди опций есть панорамная крыша, матричная оптика, адаптивный круиз-контроль, 20-дюймовые легкосплавные диски, ассистент контроля полосы, автопарковщик.

Снаружи Viloran не выглядит громоздко: сзади минивэн оформлен в духе универсала Passat, а спереди напоминает актуальный Touareg фарами и многосекционной хромированной радиаторной решёткой.

Предварительные цены на модель уже известны: базовый 186-сильный Viloran обойдётся в 350 тысяч юаней ($49500), за версию с 220-сильным двигателем придётся выложить 400 тысяч юаней ($56500). Окончательный прайс-лист обнародуют в течение месяца, а старт продаж в Китае запланирован на 28 мая.

В Поднебесной основными конкурентами Volkswagen Viloran будут Buick GL8 Avenir и Honda Odyssey. Не исключено, что со временем немецко-китайский минивэн станет «глобальной» моделью, но пока о таких планах в SAIC Volkswagen умалчивают.



