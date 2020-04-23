Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона

Компания Xiaomi начала продажи нового электросамоката Scooter 1S. Он представляет собой обновлённую версию, выпущенную через четыре года после дебюта очень популярного предшественника -Xiaomi MiJia Electric Scooter. Кстати, тогда электросамокат стал первым продуктом Xiaomi, получившую престижную дизайнерскую премию Red Dot Best Design Award.

Главным изменением стал новый интерактивный интерфейс на руле. На небольшом экране предоставляется информация о статусе, скорость в реальном времени и другие полезные данные.

Xiaomi Scooter 1S весит 12,5 кг и способен выдерживать нагрузку до 100 кг. Как обещает производитель, сложить его можно всего за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 25 км/ч, а ёмкости аккумулятора будет достаточно на 30 км. Предлагается три режима работы - экологичный энергосберегающий, нормальный и спортивный.

На данный момент электросамокат Xiaomi Scooter 1S предлагается в Китае по цене 282 доллара.