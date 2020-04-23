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Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
10:04 22.04.2020 |
Компания Volkswagen не планирует в обозримом будущем пополнять линейку кроссоверов и внедорожников, так как их уже насчитывается 14. Об этом в интервью Autocar рассказал глава отдела исследований и разработок Volkswagen Фрэнк Уэлш.
По словам Уэлша, кроссоверы до сих пор находятся в тренде, но Volkswagen и так выпустил достаточное количество таких моделей для разных рынков. «Нам не нужно еще десять внедорожных моделей, мы должны сосредоточится на выпуске бестселлеров», - заявил он.
Более того, компания намерена постепенно сократить количество моделей, базирующихся на масштабируемой платформе MQB. Уэлш не назвал конкретные автомобили, которые могут пустить под нож, однако Autocar предполагает, что речь идет об Arteon, Touran и Passat.
Вместе с тем Volkswagen займется электрификацией модельного ряда. Кроссоверы, построенных на MQB, которые на сегодняшний день предлагаются с двигателями внутреннего сгорания, заменят на электромобили из линейки ID.
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