Как сообщил глава североамериканского представительства Jaguar Land Rover Джо Эберхардт в интервью изданию MotorTrend, Jaguar не собирается отказываться от выпуска седанов. «Будущее седанов - это вызов для всей отрасли: многие наши конкуренты заявили, что планируют от них отказаться, но мы не собираемся этого делать», - утверждает топ-менеджер. По словам Эберхарта, британская компания по-прежнему считает, что её сердце и душа - в легковых автомобилях, хотя их популярность сегодня оставляет желать лучшего.

К примеру, в прошлом году в США продажи модели XE упали на 25%, XF - на 49%, XJ - на 26%. Известно, что седан XJ нового поколения, который дебютирует в 2021 году, будет полностью электрическим. С преемниками для XE и XF определённости пока нет. Вероятнее всего, в будущем их либо также заменят электрокарами, либо перенесут их сборку из британского Касл Бромвич в другое место, так как данный завод переоборудуют под выпуск электрокаров. Впрочем, эти планы не мешают Jaguar готовиться к выпуску флагманского кроссовера J-Pace.