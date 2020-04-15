Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек

Более 250 000 клиентов концерна Volkswagen подали против немецкого производителя крупнейший в истории коллективный иск. Он касается так называемого дизельгейта - в 2015 году стало известно, что марка занижала показания уровня вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Клиенты требуют возместить материальный ущерб. Общая сумма выплат может превысить 800 миллионов евро.

На данный момент в списке «обманутых» клиентов числится от 250 до 262 тысяч клиентов, которые не смогли продать свои автомобили по предполагаемым ценам: из-за занижения показателей выброса вредных веществ в атмосферу дизельными двигателями, рыночная стоимость моделей Volkswagen резко упала. Немецкий концерн и федеральное объединение потребителей договорились, что все участники иска должны зарегистрироваться до 20 апреля.

По предварительному соглашению, Volkswagen обязуется выплатить компенсацию в размере 15 процентов от первоначальной цены покупки. Ориентировочно это составит от 1350 до 6257 евро в зависимости от типа транспортного средства и года его выпуска. В свою очередь, общая сумма возмещения ущерба, по оценкам компании, составит примерно 830 миллионов евро. Все выплаты будут производиться с помощью специальной электронной платформы. А несогласные с индивидуальным решением компании будут иметь возможность подать иск индивидуальном порядке. В этом случае рассмотрение дела может продлиться до октября 2020 года.

Помимо этого, выплаты компенсаций не смогут получить клиенты, не являющиеся гражданами Германии или купившие автомобиль после 31 декабря 2015 года. Немецкий концерн хочет добиться мирового соглашения до первого слушания в федеральном суде, которое должно состояться 5 мая.

Последние обвинения Volkswagen в «Дизельгейте» начались в конце прошлого года, когда в штаб-квартиру немецкого концерна нагрянула прокуратура. Следователями были изъяты документы, касающихся разработки и испытаний дизельного двигателя с индексом EA288, в процессе эксплуатации которого, по словам немецких инженеров, могли возникать экологического проблемы.