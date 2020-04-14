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Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
22:41 13.04.2020 |
Концерн Volkswagen AG не спешит прощаться с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на развитие линейки электромобилей ID, в компании продолжат развитие ДВС на новом виде топлива.
Электрический транспорт в VW считают не приспособленным к масштабному применению в широком понимании. Например, электромоторы и батареи совершенно не подходят для самолетов, ведь в таком случае длительность полета сильно сократится. В то же время пересечение Атлантики станет невыполнимой задачей.
По этой причине использование ДВС в немецкой компании продолжат и даже будут развивать в новом направлении, поэтому разработки таких силовых установок не закончатся. При этом от электрокаров, конечно, тоже не откажутся. Хотя перед этим необходимо решить некоторые проблемы.
Не стоит забывать, что европейское законодательство постоянно ужесточается в отношении выбросов вредных веществ. В этой связи двигателям внутреннего сгорания приходится непросто, ведь они используют топливо на основе нефти, из-за которого в выхлопных газах содержатся токсичные соединения.
Поэтому Volkswagen активизируется в разработке силовых установок, работающих на синтетическом топливе из биоматериалов. Даже сейчас на рынке в большом количестве представлено топливо, в составе которого есть некоторая часть этанола из пшеницы и других зерновых. Но специалисты видят перспективу перехода на синтетический бензин, сделанный исключительно из такого этанола. Благодаря этому вопрос содержания вредных соединений в выбросах просто исчезнет.
На данный момент трудно сказать, сколько лет может потребоваться для развития и внедрения такой технологии. Ведь и другие автомобильные компании наверняка должны присоединиться к разработке. Очевидно, что традиционные батарейные электромобили сейчас остановились в своем развитии, поэтому автопроизводители уже не рассматривают их в качестве единственного направления для дальнейшей промышленной деятельности.
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