Aston Martin намерен стать «британским Ferrari»

Новый инвестор и председатель правления Aston Martin Лоуренс Стролл использует бизнес-модель Ferrari применительно к британской фирме, что позволит ей стать более прибыльной. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал исполнительный директор «Астона» Энди Палмер, назвав компанию «британской Ferrari».

«Лоуренс долгое время был канадским импортером Ferrari, так что ему хорошо знакома бизнес-модель итальянской компании, - говорит Палмер - В будущем мы сократим объемы производства, но прибыль в расчете на каждый автомобиль вырастет. В прошлом году мы выпустили 5800 спорткаров. В 2020-м сделаем меньше». По словам Палмера, сейчас лучшее время для того, чтобы попытаться стать «британской Ferrari» - то есть использовать схему, когда машина выпускается по индивидуальной спецификации заказчика, а лист ожидания растянут на год-два.

Осень прошлого года вице-президент Ferrari Энрико Галлиер заявил, что в Маранелло сократят жизненный цикл своих машин и расширят гамму моделей, однако тиражи каждого суперкара будут невелики. Таким образом в итальянской компании намерены сохранить остаточную стоимость своих автомобилей на вторичном рынке, повысить их ценность и эксклюзивность. Судя по всему, так же собираются поступить новые владельцы Aston Martin.

Итоговый тираж каждой конкретной модели Ferrari держится в секрете. Но сроки ожидания довольно растянуты. Известно, например, что производственный план атмосферного флагмана Ferrari, модели 812 Superfast, расписан на два года вперед.