Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен Genesis G80 нового поколения
13:40 01.04.2020 |
Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, раскрыла все подробности о новом седане G80 и объявила о начале приема заказов. Фактически, это уже третье поколение модели, если считать от Hyundai Genesis 2008 года, и именно такого исчисления придерживаются представители марки.
Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда - Genesis GV80. Она имеет классическую компоновку: двигатель, расположенный продольно, и привод на заднюю ось. Предусмотрен и полный привод с муфтой подключения передней оси.
С GV80 седан роднит не только «тележка», но и общая стилистика оформления Athletic Elegance («атлетичная элегантность»). Например, новинка обзавелась светодиодными полосами, расположенными в два яруса в фарах, задних фонарях и на крыльях. Изменился и силуэт автомобиля, в особенности задняя часть - угол наклона задних стоек и стекла стал больше, за счет чего G80 стал похож на фастбек.
При этом габариты модели практически не изменились: автомобиль вытянулся в длину всего на пять миллиметров, до 4995 миллиметров, стал шире на 35 миллиметров (1925 миллиметров) и на 15 миллиметров ниже (1465 миллиметров). Колесная база осталась прежней и составляет 3010 миллиметров. С переходом на новую архитектуру и благодаря широкому применению алюминия G80 на 125 килограммов легче предшественника, его масса равна 1785 килограммам.
В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 14,5 дюйма, который поддерживает 3D-картинки. Для седана доступны 10 подушек безопасности, включая ту, которая раскрывается между водительским и передним пассажирским креслами, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система мониторинга мертвых зон, а также система автоматического торможения и круиз-контроль Highway Driving Assist II с функцией смены полосы движения.
От GV80 седану досталась и новые силовые агрегаты - бензиновые моторы объемом 2,5 и 3,5 литра, которые выдают 304 и 380 лошадиных сил. Прежний 2,2-литровый турбодизель модернизировали и увеличили его отдачу с 203 до 210 сил. Трансмиссия - восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Дизельный двигатель от кроссовера для нового G80 пока не заявлен.
Продажи за пределами Южной Кореи новинка появится во второй половине года. Цены на новый Genesis G80 начинаются от 43 тысяч долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810
|Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?
|BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде
|BMW придумала руль, меняющий форму во время движения
|Пенсионеров предупреждают об участившихся во время карантина случаях мошенничества
Это интересно
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар