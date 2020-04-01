Представлен Genesis G80 нового поколения

Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, раскрыла все подробности о новом седане G80 и объявила о начале приема заказов. Фактически, это уже третье поколение модели, если считать от Hyundai Genesis 2008 года, и именно такого исчисления придерживаются представители марки.





Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда - Genesis GV80. Она имеет классическую компоновку: двигатель, расположенный продольно, и привод на заднюю ось. Предусмотрен и полный привод с муфтой подключения передней оси.

С GV80 седан роднит не только «тележка», но и общая стилистика оформления Athletic Elegance («атлетичная элегантность»). Например, новинка обзавелась светодиодными полосами, расположенными в два яруса в фарах, задних фонарях и на крыльях. Изменился и силуэт автомобиля, в особенности задняя часть - угол наклона задних стоек и стекла стал больше, за счет чего G80 стал похож на фастбек.

При этом габариты модели практически не изменились: автомобиль вытянулся в длину всего на пять миллиметров, до 4995 миллиметров, стал шире на 35 миллиметров (1925 миллиметров) и на 15 миллиметров ниже (1465 миллиметров). Колесная база осталась прежней и составляет 3010 миллиметров. С переходом на новую архитектуру и благодаря широкому применению алюминия G80 на 125 килограммов легче предшественника, его масса равна 1785 килограммам.

В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 14,5 дюйма, который поддерживает 3D-картинки. Для седана доступны 10 подушек безопасности, включая ту, которая раскрывается между водительским и передним пассажирским креслами, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система мониторинга мертвых зон, а также система автоматического торможения и круиз-контроль Highway Driving Assist II с функцией смены полосы движения.

От GV80 седану досталась и новые силовые агрегаты - бензиновые моторы объемом 2,5 и 3,5 литра, которые выдают 304 и 380 лошадиных сил. Прежний 2,2-литровый турбодизель модернизировали и увеличили его отдачу с 203 до 210 сил. Трансмиссия - восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Дизельный двигатель от кроссовера для нового G80 пока не заявлен.

Продажи за пределами Южной Кореи новинка появится во второй половине года. Цены на новый Genesis G80 начинаются от 43 тысяч долларов.