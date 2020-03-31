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BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде
18:40 31.03.2020 |
Компания BMW раскрыла некоторые подробности о новой водородной силовой установке для будущего кроссовера i Hydrogen NEXT, разработанной в сотрудничестве с Toyota. Предполагается, что технология топливных ячеек станет частью моторного портфолио марки, а использовать водород будут на топовых версиях моделей X-семейства.
Силовая установка для BMW i Hydrogen NEXT состоит из блока eDrive пятого поколения, как на будущем iX3, топливного элемента, электрического преобразователя и двух баллонов, в которые под давлением 700 бар закачены шесть килограммов газообразного водорода. Над электромотором установлена так называемая «батарея пиковой мощности» - она кратковременно повышает отдачу при разгонах с места и резких ускорениях. Электрохимический генератор выдает 125 киловатт (170 лошадиных сил); общая мощность установки - 275 киловатт (374 силы).
В 2022 году BMW планируется выпустить пилотную партию машин на базе последнего X5. Судя по всему, водородные кроссоверы будут использовать для обкатки силовой установки и подготовки к запуску в массовое производство. Частным покупателям автомобили с технологией топливных ячеек предложат в начале 2025 года. Однако, уточняют в компании, сроки запуска могут скорректировать в зависимости от «состояния и требований мировых рынков». Ведь на сегодняшний день установки генерации водорода достаточно дороги, а развитой сети заправочных станций нет даже в Европе.
Впрочем, интерес к водороду как альтернативному виду топлива не затухает. Например, Hyundai в прошлом году показала концепт магистрального тягача HDC-6 NEPTUNE с силовой установкой на топливных элементах. Вдохновение для необычной внешности машины стали пассажирские поезда, курсировавшие по нью-йоркской железной дороге с 1936 по 1959 год.
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