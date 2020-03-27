Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе

Руководитель Peugeot Жан-Филипп Импарато рассказал о причинах сокращения линейки купе и кабриолетов. Босс французской фирмы объяснил, что разработка двухдверных версий требует инвестиций, а на сегодняшний день автопроизводители предпочитают вкладываться в электрокары, беспилотные технологии и высокоскоростную связь 5G.

В беседе с британским журналом Autocar Импарато подчеркнул, что любит автомобили с кузовами купе и кабриолет, но нехватка свободных средств вынуждает его и других боссов автоконцернов чем-то жертвовать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Разработка семейства купе/кабриолетов финансово- и ресурсозатратна, а тиражи «нишевых» моделей невелики, поэтому вложения в «драйверские» двухдверки экономически не оправданны. Это вынуждает отказываться от непрактичных кузовов даже больших автопроизводителей, таких, как Volkswagen и Mercedes-Benz - в отставку отправлен Beetle, не получит преемника S-Class в кузове Coupe.

В тоже время тенденция к сокращению числа купе и кабриолетов может быть пересмотрена, если двухдверные кузова снова войдут в моду. Стоит на автомобильном рынке появиться нишевой модели-бестселлеру, современному аналогу Mustang первого поколения, это станет катализатором для возрождения других эффектных купе и кабриолетов.

Впрочем, пока предпосылок к смене модных течений нет: по мнению Импарато, ближайшее десятилетие концерны будут больше озабочены электрокарами и беспилотниками, нежели выпуском автомобилей для петролхедов.