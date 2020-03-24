Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель
12:55 24.03.2020 |
Компания Aston Martin раскрыла подробности о новом двигателе для линейки среднемоторных суперкаров, начало которой положит модель Valhalla. Эта наддувная «шестерка», работающая в составе гибридной установки, стала первым самостоятельно разработанным агрегатом британского производителя с 1968 года.
Новый V-образный двигатель с внутренним обозначением TM01, турбонаддувом и рабочим объемом 3,0 литра назван в честь Тадеуша «Тадека» Марека, польского моториста, разработавшего в 1950-1960-х несколько знаковых агрегатов для Aston Martin. По словам производителя, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки - обычной либо подзаряжаемой от сети, - а ее суммарная отдача будет варьироваться в зависимости от модели. Правда, в любом случае гибриды с V6 окажутся самыми мощными в нынешней линейке «Астона».
Разрабатывая новый двигатель, инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Все элементы мотора плотно скомпонованы, турбонагнетатели размещены в развале блока по схеме «Hot-V», используется «сухая» система смазки. Такая конфигурация позволила сделать агрегат довольно компактным и лёгким - его полная масса составляет менее 200 килограммов. При этом по показателю вредных выбросов «шестерка» соответствует нормам «Евро-7», внедрение которых запланировано на 2025 год.
Первым Aston Martin, который получит новую гибридную силовую установку, станет суперкар Valhalla, запланированный к дебюту в 2022 году. Одна из особенностей модели - спойлер с технологией FlexFoil, испытанной НАСА на бизнес-джете Gulfstream III в 2014 году. Решение представляет собой адаптивную заднюю кромку, способную с помощью гидравлических актуаторов менять форму профиля вместо наклона всей плоскости.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские аналитические центры выступают против создания Консультационного совета с «представителями ОРДЛО»
|Кабмин согласовал с МВФ и утвердил финальную версию «антиколомойського закона» — СМИ
|Налоговый карантин для малого бизнеса: штрафы и проверки отменяются. Что еще?
|Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865
|Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
Это интересно
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету
|Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС