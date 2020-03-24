Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

Компания Aston Martin раскрыла подробности о новом двигателе для линейки среднемоторных суперкаров, начало которой положит модель Valhalla. Эта наддувная «шестерка», работающая в составе гибридной установки, стала первым самостоятельно разработанным агрегатом британского производителя с 1968 года.





Новый V-образный двигатель с внутренним обозначением TM01, турбонаддувом и рабочим объемом 3,0 литра назван в честь Тадеуша «Тадека» Марека, польского моториста, разработавшего в 1950-1960-х несколько знаковых агрегатов для Aston Martin. По словам производителя, «шестерка» станет частью электрифицированной силовой установки - обычной либо подзаряжаемой от сети, - а ее суммарная отдача будет варьироваться в зависимости от модели. Правда, в любом случае гибриды с V6 окажутся самыми мощными в нынешней линейке «Астона».

Разрабатывая новый двигатель, инженеры использовали опыт, полученный при проектировании «Валькирии». Все элементы мотора плотно скомпонованы, турбонагнетатели размещены в развале блока по схеме «Hot-V», используется «сухая» система смазки. Такая конфигурация позволила сделать агрегат довольно компактным и лёгким - его полная масса составляет менее 200 килограммов. При этом по показателю вредных выбросов «шестерка» соответствует нормам «Евро-7», внедрение которых запланировано на 2025 год.

Первым Aston Martin, который получит новую гибридную силовую установку, станет суперкар Valhalla, запланированный к дебюту в 2022 году. Одна из особенностей модели - спойлер с технологией FlexFoil, испытанной НАСА на бизнес-джете Gulfstream III в 2014 году. Решение представляет собой адаптивную заднюю кромку, способную с помощью гидравлических актуаторов менять форму профиля вместо наклона всей плоскости.