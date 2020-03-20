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Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
16:58 19.03.2020 |
В Porsche разработали необычную альтернативу традиционной обивке кресел - теперь центральную часть подушки и спинки новых спортивных сидений-ковшей специалисты будут распечатывать на 3D-принтере. Покупатели автомобилей, в свою очередь, смогут выбрать выбирать один из трех уровней жесткости: высокий, средний или низкий.
Новое сиденье было создано на базе облегченного «ковша» Porsche с использованием сэндвич-панелей. Его базовая конструкция состоит из сочетания вспененного полипропилена с дышащим слоем и комбинации материалов на основе полиуретана, распечатанных на 3D-принтере.
Благодаря тому, что наружная часть нового сиденья изготовлена из материала с обширной перфорацией, это позволило создать оптимальный микроклимат, тем самым обеспечив пассивный климат-контроль. А специально вставленные зоны позволяют разглядеть напечатанную на 3D-принтере цветные детали решетчатой структуры, придавая креслу уникальный вид.
Приобрести новые сиденья можно будет уже в мае 2020 года по программе Porsche Tequipment. Первыми обладателями инновационных ковшей смогут стать владельцы моделей Porsche 911 и 718. Количество первой партии будет ограничено 40 прототипами кресел, которые в сочетании с шеститочечными ремнями безопасности будут использовать в европейских гонках.
По словам немецкого автопроизводителя, с середины 2021 года новые сиденья-ковши смогут заказать все желающие через Porsche Exclusive Manufaktur в трех вариантах жесткости и различных цветах.
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