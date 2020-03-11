Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили

Британские компании потратят более 12 млрд фунтов стерлингов для замены своих автомобилей на экологически чистые модели. Самая активная фаза перехода будет проходить до 2022 года.

Исследование британской компании Centrica показало, что половина британских транспортных предприятий планируют инвестировать в более экологичные автомобили и фургоны. По мнению экспертов, они активизировались до введения правительством запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Ожидается, что власти страны также отменят регуляцию цен на топливо, которая действовала более десяти лет. Кроме того, чиновники могут заранее ввести еще несколько более жестких законов, касающихся изменения климата.

Издание The Guardian отмечает, что компании рискуют: продажи электромобилей быстро растут, но официальные данные показывают, что в прошлом году на них по-прежнему приходилось лишь 2% от общего числа новых автомобилей.

Власти отметили, что увеличение двигателей с низким уровнем выбросов является ключевым элементом правительственных планов по сокращению углекислого газа до нуля к 2050 году. По их данным, автомобили составляют чуть менее одной пятой от общего объема выбросов углекислого газа в Великобритании - эта доля выросла за последние годы.

«Предприятия, которые уверены в электрических автомобилях, будут иметь решающее значение для прекращения вклада Великобритании в изменение климата и улучшения качества воздуха для всех», - отмечают чиновники.

Ранее сообщалось, что число электромобилей в мире достигло почти 8 миллионов

Центр исследований солнечной энергии и водорода в Баден-Вюртемберге (ZSW) опубликовал статистические данные по мировому рынку электромобилей в 2019 году. Глобальный парк электрических машин увеличился на 2,3 млн до 7,9 млн единиц (учтены «чистые» электромобили и заряжаемые от сети гибриды).