Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
22:35 06.03.2020 |
Компания Porsche представила Turbo-версию 911 серии 992. Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9.
Новый Porsche 911 Turbo S раздался в ширину: спереди на 45 миллиметров, а сзади на 20 миллиметров. Колея передних колес увеличилась на 42 миллиметра, а задних - на 10 миллиметров. Модель впервые комплектуется разноразмерными шинами: спереди стоят колеса на 20 дюймов, сзади - 21-дюймовые.
В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.
С места до ста 911 Turbo S разгоняется за 2,7 секунды (минус 0,2 от времени предыдущего спорткара), до 200 километров в час - за 8,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 330 километров в час.
Двигатель у 911 Turbo S - новый, оснащенный двумя турбокомпрессорами с изменяемой геометрией рабочей части, пьезофорсунками и перепускными клапанами с электрическим приводом. Для него пересмотрены точки забора воздуха - теперь их четыре. У каналов увеличено поперечное сечение и уменьшено сопротивление потоку.
В оснащение Porsche 911 Turbo S входят полный привод Porsche Traction Management (PTM), спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 миллиметров, амортизаторы которой еще быстрее реагируют на изменения дорожных условий, и спортивная выхлопная система с подвижными заслонками.
Кроме того, у Turbo-версии 911-го есть выдвижной передний спойлер с пневматическим приводом и увеличенное заднее антикрыло, которое генерирует на 15 процентов больше прижимного усилия.
Также в базовую комплектацию спорткара входят руль GT, пакет Sport Chrono с интегрированным приложением Porsche Track Precision и аудиосистема Bose с объемным звучанием.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль
|Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи
|Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля
|Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
|Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом
|Dacia показала первый электрический кроссовер
|HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении
|Когда появится вакцина против коронавируса?
|Новый логотип BMW не появится на автомобилях
Это интересно
|Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн
|В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
|Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley
|Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов
|Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн