Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Компания Porsche представила Turbo-версию 911 серии 992. Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9.





Новый Porsche 911 Turbo S раздался в ширину: спереди на 45 миллиметров, а сзади на 20 миллиметров. Колея передних колес увеличилась на 42 миллиметра, а задних - на 10 миллиметров. Модель впервые комплектуется разноразмерными шинами: спереди стоят колеса на 20 дюймов, сзади - 21-дюймовые.

В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.

С места до ста 911 Turbo S разгоняется за 2,7 секунды (минус 0,2 от времени предыдущего спорткара), до 200 километров в час - за 8,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 330 километров в час.

Двигатель у 911 Turbo S - новый, оснащенный двумя турбокомпрессорами с изменяемой геометрией рабочей части, пьезофорсунками и перепускными клапанами с электрическим приводом. Для него пересмотрены точки забора воздуха - теперь их четыре. У каналов увеличено поперечное сечение и уменьшено сопротивление потоку.





В оснащение Porsche 911 Turbo S входят полный привод Porsche Traction Management (PTM), спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 миллиметров, амортизаторы которой еще быстрее реагируют на изменения дорожных условий, и спортивная выхлопная система с подвижными заслонками.

Кроме того, у Turbo-версии 911-го есть выдвижной передний спойлер с пневматическим приводом и увеличенное заднее антикрыло, которое генерирует на 15 процентов больше прижимного усилия.

Также в базовую комплектацию спорткара входят руль GT, пакет Sport Chrono с интегрированным приложением Porsche Track Precision и аудиосистема Bose с объемным звучанием.



