Коллекционный Aston Martin без лобового стекла оценили почти в миллион долларов

Компания Aston Martin официально представила новинку V12 Speedster, которую выпустят в количестве 88 экземпляров. Коллекционная баркетта будет стоить 765 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 978,4 тысячи долларов.





О спидстере известно следующее: это совместное творение ателье Q by Aston Martin и центра дизайна Aston Martin Design, на проектирование и подготовку к производству которого ушло больше года. При разработке V12 Speedster дизайнеры и инженеры черпали вдохновение в истории марки, а именно в двух автомобилях. Первый - это гоночный DBR1, который побеждал в «24 часах Ле-Мана» в 1959 году и марафоне «1000 километров Нюрбургринга». Второй - спидстер CC100 2013 года, выпущенный к 100-летнему юбилею Aston Martin.

В движение V12 Speedster приводит 5,2-литровый мотор V12 с парой турбонагнетателей, заявленная мощность которого составляет 700 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой ZF. С такой установкой автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час за 3,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.

Баркетта - это тип кузова с двумя боковыми дверями и одним рядом сидений, особенностью которого является минимальное по высоте лобовое стекло (которое также может быть складным или отсутствовать вовсе). Такой автомобиль также есть, например, в линейке McLaren - это модель Elva.





Баркетта Aston Martin получила 21-дюймовые колеса, углерод-керамические тормоза (410 миллиметров на передней оси и 360 миллиметров - на задней), а также специально разработанную выхлопную систему из нержавеющей стали. Для отделки салона использовали углепластик, кожу и покрытый хромом алюминий. Перед пассажиром вместо традиционного перчаточного ящика установлена съемная кожаная сумка.



