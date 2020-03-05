Финансовые новости
- |
- 05.03.20
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
08:38 05.03.2020 |
В Украине первые электрические автомобили Porsche Taycan раскупили еще до презентации, запланированной на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба импортера Porsche.
Сейчас в страну доставлены только первые две электрические машины немецкого бренда, остальные же пока в дороге. Планируется, что всего на украинский рынок в течение 2020 поступит 73 электрические Porsche.
Отмечается, что стоимость машин составляет несколько миллионов гривен и они уже распроданы.
Для украинских покупателей минимальная цена Taycan 4S составляет 2 688 975 гривен, Taycan Turbo - 3 766 100 гривен, а Taycan Turbo S - 4 570 200 гривен. Однако такая цена была обнародована еще в сентябре, а окончательная стоимость указывается уже в договоре купли-продажи и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила Кулебу главой МИД Украины
|Рада назначила Тарана министром обороны Украины
|Рада избрала новый состав правительства
|Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн
|В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
|Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley
|Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов
|Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля
|Компания BMW поменяла логотип
Это интересно
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе