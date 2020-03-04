Финансовые новости
- |
- 04.03.20
- |
- 12:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания BMW поменяла логотип
09:31 04.03.2020 |
Компания BMW обновила логотип. Новая эмблема, дебютировавшая на шоу-каре Concept i4, сохранила круглую форму, но отличается шрифтовым начертанием букв и отсутствующей заливкой внешнего круга.
Нынешний логотип используется с 1997 года, и по мнению BMW, уже устарел. Новая эмблема призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в «цифровом мире». При этом лояльная аудитория «сможет открыть для себя бренд заново». Отличить один от другого можно по начертанию аббревиатуры BMW и отсутствующей заливки сплошным цветом внешнего круга - теперь на машинах эта часть логотипа будет прозрачной.
Как это выглядит вживую BMW показала на концепте электрического седана Concept i4. Внешняя, незакрашенная часть отныне будет соответствовать цвету кузова автомобиля. Вдобавок логотип выглядит более плоским и немного похож на эмблему 1963 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому
|Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры
|Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах
|Увольнение Сытника: Какова процедура и кто возглавит НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания BMW поменяла логотип
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
Это интересно
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе
|Apple продолжает платить за замедление iPhone
|Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro
|ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы
|Renault сделала автомобиль с раздвижным кузовом
|Тройка Samsung Galaxy S20 растоптала конкурентов. Xiaomi Mi 10 Pro стал только пятым в новом рейтинге