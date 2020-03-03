Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы

Победителем ежегодного конкурса «Автомобиль года в Европе» стал хэтчбек Peugeot 208 второго поколения. До этого марка занимала первые места в 2017 году с кроссовером 3008, в 2014-м - с пятидверкой 308 и в 2002-м - с моделью 307.

По итогам голосования жюри, в состав которого входят 60 журналистов из 23 европейских стран, Peugeot 208 набрал 281 балл. Автомобиль на 39 очков опередив электрокар Tesla Model 3, занявший второе место.





Третье место досталось электрическому Porsche Taycan (222 балла), четвертое - хэтчбеку Renault Clio (211 баллов), а пятерку лидеров замкнул компакт-кар Ford Puma (209 баллов). За ними оставшиеся места заняли Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-Series (133 балла).

В прошлом году лучшим автомобилем Европы признали Jaguar I-Pace. Ему пришлось бороться за победу со среднемоторным спорткаром Alpine A110 во втором туре, так как сначала обе модели набрали одинаковое количество баллов. В итоге первое место присудили электрическому Ягуару.

До этого победителями конкурса становились Volvo XC40, Opel Astra, Volkswagen Passat и Golf.