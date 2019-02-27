Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках

Компания Peugeot раскрыла информацию о хэтчбеке 208 следующего поколения. Модель получила полностью другой дизайн, интерьер i-Cockpit с трёхмерной цифровой приборной панелью, обновленную гамму силовых установок и электрическую версию e-208.





Новый Peugeot 208 построен на универсальной платформе CMP (Common Modular Platform). Она используется, например, в DS 3 Crossback, а также ляжет в основу Opel Corsa следующего поколения. «Тележка» на 30 килограммов легче старой PF1, оснащена воздухозаборниками с электронным управлением и оптимизированной с точки зрения потерь на трения подвеской. Кроме того, CMP адаптирована для установки полностью электрических силовых установок.

Дизайн хэтчбека стал более спортивным. Достигнуто это за счет смещения лобового стекла к задней части, что визуально удлинило капот. 208-й оснастили полностью светодиодной оптикой, рисунок которой дублируется спереди и сзади, и передними «клыками», как у 508-го. Электрический e-208 можно отличить по выкрашенным в цвет кузова ячейкам решетки радиатора и дихроничной эмблеме-льву, меняющему цвет в зависимости от угла зрения.

В гамму силовых установок нового Peugeot 208 вошли бензиновые «турботройки» 1.2 (75, 100 и 130 сил), а также дизельный BlueHDi объемом 1,5 литра и мощностью 100 лошадиных сил. Младший бензиновый агрегат сочетается только с пятиступенчатой «механикой», 100-сильный - с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом», 130-сильный - только с «автоматом». Дизелю BlueHDi положена шестиступенчатая механическая коробка передач.

Электрокар Peugeot e-208 оснащен электромотором мощностью 100 киловатт (139 лошадиных сил) и 260 Нм момента. Тяговая батарея (50 киловатт-часов) размещена под полом. До «сотни» e-208 разгоняется за 8,1 секунды и на одной зарядке проезжает до 340 километров в цикле WLTP. Зарядка аккумуляторов от бытовой розетки занимает 16 часов, от 11-киловаттного Wall Box - пять часов 15 минут. Терминал мощностью 100 киловатт позволит наполнить батареи до 80 процентов за 30 минут. При этом зарядкой можно удаленно управлять через приложение MyPeugeot на смартфоне.

Внутри автомобиля - салон i-Cockpit следующего поколения, вдохновленный концепт-каром Peugeot Fractal. Это трёхъярусная структура с 3D-«приборкой», верхняя часть которой отображает данные в «голографической форме», и центральным экраном диагональю пять, семь или десять дюймов.

В оснащение нового 208-го входят 17-дюймовые колеса, отделка потолка черной тканью, фоновая подсветка салона, спортивные сиденья, алюминиевые накладки на педали. Электрокару e-208 достались кресла со вставками из алькантары. Среди систем безопасности: адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, ассистент парковки, функция распознавания дорожных знаков, активная система удержания в полосе на скорости от 65 километров в час, мониторинг слепых зон.

Мультимедийный комплекс 208-го поддерживает MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. На центральной консоли расположена ниша для смартфонов с индукционной зарядкой и до четырех USB-портов.

Выход модели на рынок запланирован на осень этого года.







