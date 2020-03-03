Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе

Обе новости пришли в один и тот же день. В России, в Южно-Сахалинске, 2 марта открылась двухдневная конференция, посвященная "переходу на использование природного газа в качестве моторного топлива". А в Германии, в Дюссельдорфе, в немецкой экономической газете Handelsblatt вышла статья о том, что Volkswagen, крупнейший автостроитель не только в Европе, но в мире, "прощается с природным газом". Налицо кардинально разные оценки того, в каком направлении будет двигаться автомобильная отрасль.

19 CNG-моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat

В беседе с Handelsblatt директор по развитию Volkswagen Франк Вельш (Frank Welsch) сообщил, что концерн прекращает разработку новых моделей легковых автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ или CNG). Выпуск 19 моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat, оснащаемых в настоящее время газобаллонным оборудованием, пока продолжится, но "новых поколений этих автомобилей уже не будет".

Так что CNG-автомобилям осталось в лучшем случае лет семь, ведь именно столько обычно длится жизненный цикл моделей, отмечает газета. Однако уже лет через пять, указывает она, в Европе должны ввести новый экологический стандарт "Евро-7", и ряд работающих на газе моторов VW больше не будет соответствовать более строгим нормам выбросов вредных веществ. После заявлений Франка Вельша окончательно ясно, что концерн не собирается заниматься модернизацией таких двигателей, тратя на это десятки миллионов евро.

Так что вполне возможно, что Volkswagen свернет производство газовых автомобилей и раньше, особенно если объемы продаж будут и дальше падать, предупреждает Handelsblatt. О крайне низком спросе в Германии на легковые автомобили, использующие газомоторное топливо, неделей раньше в статье "Конец автомобилей на природном газе" писала и газета Die Welt.

Падение продаж газовых автомобилей в Германии

Она привела официальную статистику за 2019 год. В Германии, на крупнейшем автомобильном рынке Европы, были зарегистрированы всего 7623 новых CNG-автомобиля, что на 29,4 процента меньше, чем годом раньше. Это 0,2 процента от общего числа продаж. Одновременно, по данным Handelsblatt, число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), короче - заправок, которых в ФРГ и так мало, еще больше сократилось: с 867 в 2018 году до 837 на данный момент.

Легковые автомобили на газомоторном топливе не востребованы покупателями, констатировал в беседе с Handelsblatt Франк Вельш. Он уверен, что спрос и в будущем расти не будет. Поэтому Volkswagen решил не распыляться и всецело сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей. Но тем самым концерн, скорее всего, ставит окончательный крест на автомобилях с технологией CNG. Причем не только в Германии и Европе.

Дело в том, что спрос на такие автомобили "в значительной мере удовлетворяется сейчас именно концерном Volkswagen, этот сегмент очень сильно зависит от модельной политики одного-единственного производителя", признал в беседе с Die Welt Тимм Келер (Timm Kehler). Он возглавляет организацию Zukunft Erdgas, лоббирующую в Германии более широкое использование природного газа. Членом этой организации является и дочка "Газпрома" фирма Gazprom NGV Europe, у которой 47 АГНКС в Германии и еще 16 заправок в Чехии.

Сахалинская область хочет перевести на газ половину автомобилей

Однако необходимо подчеркнуть, что эта фирма занимается на европейском рынке, как и компания "Газпром газомоторное топливо" внутри России, не только компримированным, но и сжиженным природным газом (СПГ или LNG). Данное топливо используется, как правило, не легковыми, а грузовыми автомобилями (а также судами), и оно, в отличие от CNG, считается как раз весьма перспективным, но в статье Handelsblatt не о нем идет речь.

Она посвящена только CNG-автомобилям и предстоящему уходу с этого рынка главного производителя - концерна Volkswagen и всех его дочерних брендов. В результате в этом сегменте из крупных игроков останется разве что Fiat Chrysler.

Но большой вопрос, захочет ли эта итальяно-американская компания, тем более после намеченного объединения с французской группой PSA (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall), и дальше обслуживать нишу, которую мировой лидер отрасли счел бесперспективной. Пусть даже родная для Fiat Италия остается по сей день, с большим отрывом от Германии, важнейшим рынком сбыта газовых автомобилей. Их общее число на дорогах страны составляет сейчас порядка 1 миллиона.

Кстати, именно Италию собирается догнать и перегнать в вопросе перевода автотранспорта на газомоторное топливо Сахалинская область, объявил зампред ее правительства Владимир Сидоренко на конференции в Южно-Сахалинске, сообщает портал Sakhalin. Info. Речь идет о том, чтобы в течение пяти лет перевести на газ половину всех автомобилей в регионе, пишет ТАСС. Губернатор области Валерий Лимаренко объявил, что власти компенсируют жителям 100 процентов затрат на соответствующее переоснащение своих легковых автомобилей. Иными словами, сделают его за счет бюджета бесплатным.

